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На фронті за добу відбулося 204 боєзіткнення, половина з них - на Покровському і Курському напрямках

Київ • УНН

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24 травня на фронті відбулось 204 бойові зіткнення. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 65 разів штурмував позиції ЗСУ.

На фронті за добу відбулося 204 боєзіткнення, половина з них - на Покровському і Курському напрямках

Від початку доби 24 травня на російсько-українському фронті відбулось 204 бойових зіткнення. На Покровському напрямку ворог 65 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Про це інформує УНН із посиланням на ранковий звіт Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Деталі

Згідно з опреативною інформацією станом на 08:00 25.05.2025 на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5461 обстріл, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2600 дронів-камікадзе

- йдеться у звіті.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красичка, Велика Писарівка Сумської області; Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове, Покровськ, Новопавлівка, Олександро-Калинове, Мирноград, Сухий Яр, Новопіль, Перебудова, Комар Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Ситуація по напрямках

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять артилерійських засобів, сім пунктів управління та дві інші важливі цілі противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в бік Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещиївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке, Даченське, Котлине, Котлярівка, Горіхове, Новоукраїнка, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників в районах Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 246 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 39 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, шість ракет, 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.

путін хоче мати сім українських регіонів замість чотирьох: відмова Трампа надихає кремль25.05.25, 03:43 • 7760 переглядiв

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