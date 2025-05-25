ЗСУ ліквідували 1020 окупантів за добу: втрати ворога на 25 травня
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували 1020 російських військових. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули понад 980 тисяч осіб.
За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів. Загалом з початку великої війни ворожа армія втратила вже понад 980 тисяч своїх солдатів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 980850 (+1020) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10854 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11)
- артилерійських систем ‒ 28269 (+68)
- РСЗВ ‒ 1396 (+1)
- засоби ППО ‒ 1169 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37367 (+190)
- крилаті ракети ‒ 3203 (+6)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49751 (+112)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)
Дані уточнюються.
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