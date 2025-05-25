ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов за сутки: потери врага на 25 мая
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1020 российских военных. Общие потери врага с начала войны достигли более 980 тысяч человек.
За минувшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали еще 1020 российских оккупантов. Всего с начала большой войны вражеская армия потеряла уже более 980 тысяч своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 980850 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 10854 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22633 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 28269 (+68)
- РСЗО ‒ 1396 (+1)
- средства ПВО ‒ 1169 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37367 (+190)
- крылатые ракеты ‒ 3203 (+6)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49751 (+112)
- специальная техника ‒ 3902 (+7)
Данные уточняются.
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