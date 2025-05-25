ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов за сутки: потери врага на 25 мая

За минувшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали еще 1020 российских оккупантов. Всего с начала большой войны вражеская армия потеряла уже более 980 тысяч своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 980850 (+1020) человек ликвидировано

танков ‒ 10854 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22633 (+11)

артиллерийских систем ‒ 28269 (+68)

РСЗО ‒ 1396 (+1)

средства ПВО ‒ 1169 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37367 (+190)

крылатые ракеты ‒ 3203 (+6)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49751 (+112)

специальная техника ‒ 3902 (+7)

Данные уточняются.

Бои на фронте: 160 столкновений, половина – на Покровском и Курском направлениях