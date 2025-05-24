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Бои на фронте: 160 столкновений, половина – на Покровском и Курском направлениях

Киев • УНН

 • 510 просмотра

С начала суток на фронте произошло 160 боестолкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях. Россияне нанесли ракетные и авиационные удары, применили дроны-камикадзе и совершили обстрелы.

Бои на фронте: 160 столкновений, половина – на Покровском и Курском направлениях

На фронте с начала этих суток произошло 160 боестолкновений, почти половина - на Покровском и Курском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 24 мая.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 160 боев.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили восемь ракет и сбросили 75 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1277 дронов-камикадзе и совершили 3987 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Кругляковка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших защитников в направлениях Петропавловки, Загризового и Новой Кругляковки, до сих пор продолжается бой в одной локации.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 21 раз атаковали неподалеку от населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлении Карповки, Григоровки, Грековки, Ольговки. Два боестолкновения не утихают до сих пор.

На Северском направлении нашими защитниками были отбиты три вражеские атаки в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

Четыре атаки отбили наши защитники на Краматорском направлении, враг шел вперед западнее Андреевки и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Наши защитники успешно отбили 13 атак, один бой продолжается.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергиевка, Муравка, Троицкое и Андреевка, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаудары подверглись Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптеве, Долгая Балка, Полтавка, Шахово и Сухой Яр.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 144 оккупанта, 89 из них - безвозвратно

- говорится в отчете.

Отмечается, что также уничтожены два автомобиля, два мотоцикла, девять БпЛА и один терминал спутниковой связи. Кроме того, повреждены два мотоцикла и одна реактивная система залпового огня противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Шевченко, Веселое, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам Новодаровки, Новополя, Перестройки и Комара.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степового и Малых Щербаков. Всего на направлении произошло три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 37 штурмовых действий на позиции украинских подразделений, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых бомб, и совершил 209 артиллерийских обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

Представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне изменили пересматривают тактику будущего наступления. В частности, враг отказался от накопления большого количества сил и средств для прорыва обороны ВСУ и начал формировать малые штурмовые группы.

путин всё ещё настроен на победу в войне против Украины – разведки США24.05.25, 18:26 • 2302 просмотра

Вита Зеленецкая

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