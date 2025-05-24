рф змінила тактику наступу на півдні: малі групи піхоти замість великих сил - Волошин
Київ • УНН
росіяни на півдні України відмовились від великих сил для наступу. Ворог формує малі групи піхоти на мотоциклах, щоб прорвати оборону ЗСУ.
Речника сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що росіяни змінили переглядають тактику майбутнього наступу. Зокрема, ворог відмовився від накопичення великої кількості сил та засобів для прориву оборони ЗСУ і почав формувати малі штурмові групи, повідомив Волошин в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
Ворог, коли він зазнав багато невдач, проводячи саме такі дії, зараз перейшов на тактику малих груп піхоти. Тобто, він діє так: є наша траншея, укріплення, позиція. Туди завдається всіма засобами, які є в нього на озброєнні, ураження - а це і КАБи, і артилерія, і авіаційні ракети, і дрони на скид, FPV-дрони… І потім під прикриттям РЕБу, під прикриттям дронів, під прикриттям авіації, заходить швидко на мотоциклах, на багі, на квадроциклах, мала група піхоти у кількості 5-7 чоловік
Він додав, що такі групи заходять на кількох мотоциклах, один чи два з яких мають засоби РЕБ.
Доповнення
Волошин повідомив, що на Херсонщині російські загарбники намагаються форсувати Дніпро невеликими групами, щоб відтіснити українських захисників від Антонівських мостів. Також ворог хоче захопити кілька островів.
"Ворог зосередив штурмові групи для проведення форсувалньих дій. Це форсувальні дії невеликих груп піхоти, це по одному, по декілька човнів. Ворог намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів", - повідомив Волошин.