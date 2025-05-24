рф змінила тактику наступу на півдні: малі групи піхоти замість великих сил - Волошин

Речника сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що росіяни змінили переглядають тактику майбутнього наступу. Зокрема, ворог відмовився від накопичення великої кількості сил та засобів для прориву оборони ЗСУ і почав формувати малі штурмові групи, повідомив Волошин в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Ворог, коли він зазнав багато невдач, проводячи саме такі дії, зараз перейшов на тактику малих груп піхоти. Тобто, він діє так: є наша траншея, укріплення, позиція. Туди завдається всіма засобами, які є в нього на озброєнні, ураження - а це і КАБи, і артилерія, і авіаційні ракети, і дрони на скид, FPV-дрони… І потім під прикриттям РЕБу, під прикриттям дронів, під прикриттям авіації, заходить швидко на мотоциклах, на багі, на квадроциклах, мала група піхоти у кількості 5-7 чоловік