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рф сменила тактику наступления на юге: малые группы пехоты вместо крупных сил - Волошин

Киев • УНН

 • 86 просмотра

россияне на юге Украины отказались от крупных сил для наступления. Враг формирует малые группы пехоты на мотоциклах, чтобы прорвать оборону ВСУ.

рф сменила тактику наступления на юге: малые группы пехоты вместо крупных сил - Волошин

Спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне изменили тактику будущего наступления. В частности, враг отказался от накопления большого количества сил и средств для прорыва обороны ВСУ и начал формировать малые штурмовые группы, сообщил Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Враг, когда он потерпел много неудач, проводя именно такие действия, сейчас перешел на тактику малых групп пехоты. То есть, он действует так: есть наша траншея, укрепление, позиция. Туда наносится всеми средствами, которые есть у него на вооружении, поражение - а это и КАБы, и артиллерия, и авиационные ракеты, и дроны на сброс, FPV-дроны… И потом под прикрытием РЭБа, под прикрытием дронов, под прикрытием авиации, заходит быстро на мотоциклах, на баги, на квадроциклах, малая группа пехоты в количестве 5-7 человек

- пояснил Волошин.

Он добавил, что такие группы заходят на нескольких мотоциклах, один или два из которых имеют средства РЭБ.

Дополнение

Волошин сообщил, что в Херсонской области российские захватчики пытаются форсировать Днепр небольшими группами, чтобы оттеснить украинских защитников от Антоновских мостов. Также враг хочет захватить несколько островов.

"Враг сосредоточил штурмовые группы для проведения форсировочных действий. Это форсировочные действия небольших групп пехоты, это по одному, по несколько лодок. Враг пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов", - сообщил Волошин.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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