рф сменила тактику наступления на юге: малые группы пехоты вместо крупных сил - Волошин

Спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне изменили тактику будущего наступления. В частности, враг отказался от накопления большого количества сил и средств для прорыва обороны ВСУ и начал формировать малые штурмовые группы, сообщил Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Враг, когда он потерпел много неудач, проводя именно такие действия, сейчас перешел на тактику малых групп пехоты. То есть, он действует так: есть наша траншея, укрепление, позиция. Туда наносится всеми средствами, которые есть у него на вооружении, поражение - а это и КАБы, и артиллерия, и авиационные ракеты, и дроны на сброс, FPV-дроны… И потом под прикрытием РЭБа, под прикрытием дронов, под прикрытием авиации, заходит быстро на мотоциклах, на баги, на квадроциклах, малая группа пехоты в количестве 5-7 человек