На фронте более двухсот боев за сутки, четверть из них вблизи Покровска – Генштаб

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 230 боестолкновениях за сутки, из которых 54 произошли на Покровском направлении. Враг активно штурмует позиции украинских защитников, особенно возле Покровска и Лимана.

На фронте более двухсот боев за сутки, четверть из них вблизи Покровска – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил в сводке, что с начала суток зафиксировано около 230 боестолкновений. Враг активно штурмует позиции украинских защитников, чаще всего вблизи Покровска и на Лиманском направлении, пишет УНН.

Детали

По данным военных, российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумщины и Черниговщины, в частности Бруски, Новая Слобода, Сеньковку и Михальчину Слободу. На Северо- и Южно-Слобожанском направлениях украинские подразделения отбили 10 атак, несмотря на интенсивные авиаудары и более сотни обстрелов, включая удары РСЗО.

Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"27.11.25, 23:41 • 12188 просмотров

На Купянском направлении враг совершил восемь попыток прорыва возле Песчаного, Петропавловки и Кругляковки. Часть боев до сих пор продолжается. На Лиманском направлении ситуация остается наиболее напряженной – в течение дня россияне атаковали 32 раза, и еще более двух десятков столкновений продолжаются.

Силы обороны сдерживают штурмы на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях, где в общей сложности отбито более 30 атак. На Покровском фронте враг совершил 54 штурма, из которых часть продолжается до сих пор.

На южных участках фронта – Александровском, Гуляйпольском и Ореховском – украинские воины остановили десятки наступлений противника, несмотря на авиационные удары и попытки продвинуться вглубь обороны. На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались атаковать в районе Антоновского моста, но безуспешно.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов28.11.25, 11:41 • 18144 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Севастополь
Константиновка
Краматорск