На фронте более двухсот боев за сутки, четверть из них вблизи Покровска – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил в сводке, что с начала суток зафиксировано около 230 боестолкновений. Враг активно штурмует позиции украинских защитников, чаще всего вблизи Покровска и на Лиманском направлении, пишет УНН.

Детали

По данным военных, российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумщины и Черниговщины, в частности Бруски, Новая Слобода, Сеньковку и Михальчину Слободу. На Северо- и Южно-Слобожанском направлениях украинские подразделения отбили 10 атак, несмотря на интенсивные авиаудары и более сотни обстрелов, включая удары РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил восемь попыток прорыва возле Песчаного, Петропавловки и Кругляковки. Часть боев до сих пор продолжается. На Лиманском направлении ситуация остается наиболее напряженной – в течение дня россияне атаковали 32 раза, и еще более двух десятков столкновений продолжаются.

Силы обороны сдерживают штурмы на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях, где в общей сложности отбито более 30 атак. На Покровском фронте враг совершил 54 штурма, из которых часть продолжается до сих пор.

На южных участках фронта – Александровском, Гуляйпольском и Ореховском – украинские воины остановили десятки наступлений противника, несмотря на авиационные удары и попытки продвинуться вглубь обороны. На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались атаковать в районе Антоновского моста, но безуспешно.

