На фронті понад дві сотні боїв за добу, чверть із них поблизу Покровська – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив у зведенні, що від початку доби зафіксовано близько 230 боєзіткнень. Ворог активно штурмує позиції українських захисників, найчастіше поблизу Покровська та на Лиманському напрямку, пише УНН.

Деталі

За даними військових, російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини, зокрема Бруски, Нова Слобода, Сеньківку та Михальчину Слободу. На Північно- та Південно-Слобожанському напрямках українські підрозділи відбили 10 атак, попри інтенсивні авіаудари та понад сотню обстрілів, включно з ударами РСЗВ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім спроб прориву біля Піщаного, Петропавлівки та Кругляківки. Частина боїв досі триває. На Лиманському напрямку ситуація лишається найбільш напруженою – протягом дня росіяни атакували 32 рази, і ще понад два десятки зіткнень продовжуються.

Сили оборони стримують штурми на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках, де загалом відбито понад 30 атак. На Покровському фронті ворог здійснив 54 штурми, з яких частина триває досі.

На південних ділянках фронту – Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському – українські воїни зупинили десятки наступів противника, попри авіаційні удари та спроби просунутися вглиб оборони. На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися атакувати в районі Антонівського мосту, але безуспішно.

