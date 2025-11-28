На фронті понад дві сотні боїв за добу, чверть із них поблизу Покровська – Генштаб

$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 8648 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 10506 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 9260 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 24397 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 18602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 17150 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 30923 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19217 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17391 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 15005 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 18372 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 18828 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 21696 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 21135 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 21604 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 8648 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 13515 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 24398 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 21758 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 30923 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Лев XIV
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Село
Німеччина
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 21979 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 39252 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 59411 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 92092 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 107081 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"

На фронті понад дві сотні боїв за добу, чверть із них поблизу Покровська – Генштаб

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 230 боєзіткнень за добу, з яких 54 відбулися на Покровському напрямку. Ворог активно штурмує позиції українських захисників, особливо біля Покровська та Лиману.

На фронті понад дві сотні боїв за добу, чверть із них поблизу Покровська – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив у зведенні, що від початку доби зафіксовано близько 230 боєзіткнень. Ворог активно штурмує позиції українських захисників, найчастіше поблизу Покровська та на Лиманському напрямку, пише УНН.

Деталі

За даними військових, російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини, зокрема Бруски, Нова Слобода, Сеньківку та Михальчину Слободу. На Північно- та Південно-Слобожанському напрямках українські підрозділи відбили 10 атак, попри інтенсивні авіаудари та понад сотню обстрілів, включно з ударами РСЗВ.

Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"27.11.25, 23:41 • 12197 переглядiв

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім спроб прориву біля Піщаного, Петропавлівки та Кругляківки. Частина боїв досі триває. На Лиманському напрямку ситуація лишається найбільш напруженою – протягом дня росіяни атакували 32 рази, і ще понад два десятки зіткнень продовжуються.

Сили оборони стримують штурми на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках, де загалом відбито понад 30 атак. На Покровському фронті ворог здійснив 54 штурми, з яких частина триває досі.

На південних ділянках фронту – Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському – українські воїни зупинили десятки наступів противника, попри авіаційні удари та спроби просунутися вглиб оборони. На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися атакувати в районі Антонівського мосту, але безуспішно.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів28.11.25, 11:41 • 18598 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Севастополь
Костянтинівка
Краматорськ