МВФ сегодня собирается для утверждения новой программы для Украины, первый транш ожидается в $1,5 млрд - нардеп
Киев • УНН
26 февраля состоится заседание Правления МВФ, где утвердят программу для Украины на $8,1 млрд. Сразу после этого Украина получит транш в размере $1,5 млрд.
Правление МВФ сегодня собирается на заседание для утверждения программы для Украины на $8,1 млрд, первый транш ожидается объемом $1,5 млрд, сообщил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня, 26 февраля, состоится заседание правления МВФ, где утвердят программу для Украины на 8,1 млрд $. Сразу после этого будет и транш в размере 1,5 млрд $
По словам нардепа, "также будет опубликован Меморандум, где вы увидите все те же налоговые требования, которые стали маяками (большинство конец марта 2026 года)".
Дополнение
Ранее Bloomberg сообщало, что Совет директоров МВФ соберется 26 февраля, чтобы рассмотреть четырехлетнюю программу кредитования Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов.
Ожидается, что базирующийся в Вашингтоне кредитор одобрит новый пакет помощи, согласованный на уровне персонала с Украиной в ноябре. Ранее фонд требовал от Украины представления непопулярного внутри страны законопроекта о налогах, но с тех пор отменил это требование. МВФ заявил в начале этого месяца, что Украина выполнила все условия, необходимые для одобрения Советом директоров.
Как сообщалось, МВФ смягчил условия по новой программе финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки". Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров не будет подавать в феврале законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФОП с оборотом более 1 млн грн.
Перед этим Bloomberg сообщало, что Украина стремится смягчить непопулярный налоговый законопроект, касающийся НДС для ФОПов, который требовал МВФ. Этот закон называли условием для разблокирования более 8 миллиардов долларов по программе финансирования.
Министерство финансов в декабре обнародовало проект закона о введении НДС для ФОП с 2027 года. Изменения предусматривают снижение ставки единого налога с 5% до 3% для 3-й группы ФОП, которые достигнут лимита в 1 млн грн, и обязательную регистрацию плательщиком НДС.