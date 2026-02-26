$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 21686 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 37171 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 33518 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 31044 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 25340 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 19546 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 42638 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19578 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18643 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
МВФ сьогодні збирається для затвердження нової програми для України, перший транш очікується в $1,5 млрд - нардеп

Київ • УНН

 • 24 перегляди

26 лютого відбудеться засідання Правління МВФ, де затвердять програму для України на $8,1 млрд. Одразу після цього Україна отримає транш у розмірі $1,5 млрд.

МВФ сьогодні збирається для затвердження нової програми для України, перший транш очікується в $1,5 млрд - нардеп

Правління МВФ сьогодні збирається на засідання для затвердження програми для України на $8,1 млрд, перший транш очікується обсягом $1,5 млрд, повідомив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні, 26 лютого, відбудеться засідання правління МВФ, де затвердять програму для України на 8,1 млрд $. Одразу після цього буде і транш в розмірі 1,5 млрд $

- повідомив Железняк.

Зі слів нардепа, "так само буде опубліковано Меморандум, де ви побачите всі ті самі податкові вимоги, які стали маяками (більшість кінець березня 2026 року)".

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомляло, що Рада директорів МВФ збереться 26 лютого, щоб розглянути чотирирічну програму кредитування України на суму 8,1 мільярда доларів.

Очікується, що базований у Вашингтоні кредитор схвалить новий пакет допомоги, узгоджений на рівні персоналу з Україною у листопаді. Раніше фонд вимагав від України подання непопулярного всередині країни законопроєкту про податки, але з того часу скасував цю вимогу. МВФ заявив на початку цього місяця, що Україна виконала всі умови, необхідні для схвалення Радою директорів.

Як повідомлялося, МВФ пом'якшив умови щодо нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не подаватиме у лютому законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн.

Перед цим Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.

Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Міністерство фінансів України
Bloomberg
Вашингтон
Ярослав Железняк
Україна