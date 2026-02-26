МВФ сьогодні збирається для затвердження нової програми для України, перший транш очікується в $1,5 млрд - нардеп
Київ • УНН
26 лютого відбудеться засідання Правління МВФ, де затвердять програму для України на $8,1 млрд. Одразу після цього Україна отримає транш у розмірі $1,5 млрд.
Правління МВФ сьогодні збирається на засідання для затвердження програми для України на $8,1 млрд, перший транш очікується обсягом $1,5 млрд, повідомив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні, 26 лютого, відбудеться засідання правління МВФ, де затвердять програму для України на 8,1 млрд $. Одразу після цього буде і транш в розмірі 1,5 млрд $
Зі слів нардепа, "так само буде опубліковано Меморандум, де ви побачите всі ті самі податкові вимоги, які стали маяками (більшість кінець березня 2026 року)".
Доповнення
Раніше Bloomberg повідомляло, що Рада директорів МВФ збереться 26 лютого, щоб розглянути чотирирічну програму кредитування України на суму 8,1 мільярда доларів.
Очікується, що базований у Вашингтоні кредитор схвалить новий пакет допомоги, узгоджений на рівні персоналу з Україною у листопаді. Раніше фонд вимагав від України подання непопулярного всередині країни законопроєкту про податки, але з того часу скасував цю вимогу. МВФ заявив на початку цього місяця, що Україна виконала всі умови, необхідні для схвалення Радою директорів.
Як повідомлялося, МВФ пом'якшив умови щодо нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не подаватиме у лютому законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн.
Перед цим Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.
Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.