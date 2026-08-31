Многоэтажные дома должны стать более автономными, а энергообъекты — получить дополнительную защиту. Зеленский утвердил план подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно состояния выполнения Комплексных планов устойчивости регионов и подготовки к отопительному сезону 2026/2027 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства №838/202.

Документ предусматривает усиление защиты критической инфраструктуры, увеличение на 20% резервного питания объектов жизнеобеспечения, создание запасов топлива как минимум на две недели и подготовку резервного оборудования для аварийных ремонтов,

Детали

Указом от 31 августа президент ввел в действие решение СНБО от 5 августа 2026 года "О состоянии выполнения Комплексных планов устойчивости отдельных регионов и одобрении Комплексного плана устойчивости территориальной общины города Киева". Контроль за его выполнением возложили на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Решение приняли с учетом ситуации в сфере энергетической безопасности, состояния топливно-энергетического комплекса и необходимости защиты критических объектов систем жизнеобеспечения в условиях российской агрессии. СНБО принял к сведению информацию премьер-министра о выполнении областными государственными и военными администрациями и городскими головами Комплексных планов устойчивости, в частности о том, какой объем мероприятий уже реализован и что реально возможно завершить до начала нового отопительного сезона.

Должностных лиц областных и Киевской городской государственных и военных администраций, городских голов, а также руководителей предприятий, учреждений и организаций предупредили о персональной ответственности за невыполнение Комплексных планов устойчивости, неудовлетворительные темпы работ, а также несвоевременное или ненадлежащее выполнение предусмотренных мероприятий.

Отдельный план для Киева

СНБО одобрил Комплексный план устойчивости территориальной общины Киева.

Руководство столицы совместно с центральными органами власти, энергетическими компаниями и другими ответственными структурами должно обеспечить его безусловное и своевременное выполнение. Прежде всего это касается мероприятий, которые должны быть завершены до начала отопительного сезона.

Отдельно в решении подчеркивается персональная ответственность Киевского городского головы за подготовку столицы и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года. О состоянии выполнения планов устойчивости, в том числе столичного, ответственные органы должны ежемесячно до 10 числа информировать СНБО и Кабинет Министров. При необходимости вместе с отчетами должны подаваться обоснованные предложения по корректировке планов.

Планы устойчивости пересмотрят в соответствии с реальными возможностями

Кабинету Министров поручено безотлагательно обеспечить актуализацию Комплексных планов устойчивости с учетом реальных перспектив выполнения запланированных работ до начала отопительного сезона. В ходе реализации планов правительство совместно с областными и Киевской городской администрациями и местными властями должно оперативно вносить необходимые изменения и сообщать об этом СНБО.

Также Кабмин должен обеспечить продолжение софинансирования Комплексного плана устойчивости Киева и искать дополнительные источники финансирования мероприятий в регионах, в частности за счет средств международных партнеров.

Отдельно правительство должно усилить работу по определению объектов, включенных в Комплексные планы устойчивости, как объектов критической инфраструктуры, провести их категоризацию и обеспечить внесение соответствующих сведений в Реестр объектов критической инфраструктуры.

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Резервное питание увеличат на 20%

До начала отопительного сезона областные и Киевская городская государственные и военные администрации при участии предприятий независимо от формы собственности должны увеличить на 20% по сравнению с показателями, предусмотренными Комплексными планами устойчивости, объем резервного питания. Прежде всего речь идет об оборудовании, необходимом для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, в частности систем тепло- и водоснабжения.

Кроме того, в течение месяца в регионах должны провести командно-штабные учения по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации во время отопительного сезона. Сценарии учений должны охватывать, в частности, аварии и другие чрезвычайные ситуации на объектах тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.

Запаса топлива должно быть как минимум на две недели

Органам местного самоуправления поручено обеспечить фактическое физическое наличие резервов топлива. Его объемы должны быть достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона, однако запас не может быть меньше, чем необходимо для двух недель работы.

В первую очередь топливом должны быть обеспечены объекты жизнеобеспечения населения.

Кабинет министров также должен вместе с участниками рынка нефтепродуктов независимо от формы собственности принять меры для создания фактически имеющегося резерва топлива в объемах, необходимых для прохождения зимы.

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Многоэтажки должны стать более автономными

Отдельный блок решения касается жилищного фонда. Органы местного самоуправления совместно с ОСМД, управляющими многоквартирными домами и жилищно-строительными кооперативами должны до начала отопительного сезона принять меры для повышения автономности многоэтажек.

В частности, речь идет об обустройстве независимых систем резервного питания, которые позволят поддерживать работу критически важных внутридомовых систем в случае длительных отключений электроэнергии.

Энергообъекты должны быть дополнительно защищены

Предприятия независимо от формы собственности должны до начала отопительного сезона обеспечить защиту всех критических элементов объектов производства тепловой и электрической энергии.

Для этого должны применяться технические решения первого уровня инженерной защиты. Координация и контроль выполнения этой задачи возложены на областные и Киевскую городскую администрации совместно с соответствующими органами государственного надзора.

В то же время Кабмин должен дополнительно проработать вопрос применения технических решений третьего уровня инженерной защиты критических элементов инфраструктуры и в течение месяца представить предложения по дальнейшей реализации таких мероприятий.

Предприятия, занимающиеся производством тепловой и электрической энергии, передачей и распределением электроэнергии, а также добычей, транспортировкой или распределением природного газа, должны сформировать резерв оборудования, комплектующих и материалов.

Эти запасы должны быть созданы еще до начала отопительного сезона, чтобы в случае повреждения энергетической инфраструктуры можно было оперативно проводить ремонт.

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Отдельное задание по "Укрзалізниці"

Решение СНБО также предусматривает поддержку восстановления и пополнения подвижного состава "Укрзалізниці", включая локомотивы, которые были повреждены или потеряны из-за российской агрессии. Среди возможных механизмов — государственные программы помощи, привлечение международного финансирования и упрощение процедур публичных закупок.

Кроме того, правительство должно проработать возможность аренды или приобретения подвижного состава, в частности локомотивов, которые уже были в использовании.

Контекст

Комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов СНБО одобрил еще в марте 2026 года. Они были разработаны на фоне угроз энергетической безопасности и необходимости обеспечить работу региональных систем жизнеобеспечения в условиях возможного продолжения российских ударов по энергетической и другой критической инфраструктуре.

5 августа на заседании СНБО под председательством Зеленского было отдельно проанализировано состояние выполнения этих планов в регионах и утвержден план устойчивости Киева. Тогда Президент называл среди ключевых направлений подготовки к зиме усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также наращивание противобаллистических возможностей.

В СНБО подчеркивали, что главной задачей подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов является обеспечение готовности каждой общины к работе в условиях продолжающейся российской агрессии и возможных новых атак на энергетическую и критическую инфраструктуру.

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