Багатоповерхівки мають стати автономнішими, а енергооб'єкти - отримати додатковий захист. Зеленський затвердив план підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо стану виконання Комплексних планів стійкості регіонів та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 року. Про це пише УНН із посиланням на указ глави держави №838/202.

Документ передбачає посилення захисту критичної інфраструктури, збільшення на 20% резервного живлення об'єктів життєзабезпечення, створення запасів пального щонайменше на два тижні та підготовку резервного обладнання для аварійних ремонтів,

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Указом від 31 серпня президент увів у дію рішення РНБО від 5 серпня 2026 року "Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва". Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Рішення ухвалили з огляду на ситуацію у сфері енергетичної безпеки, стан паливно-енергетичного комплексу та необхідність захисту критичних об'єктів систем життєзабезпечення в умовах російської агресії. РНБО взяла до відома інформацію прем'єр-міністра щодо виконання обласними державними та військовими адміністраціями і міськими головами Комплексних планів стійкості, зокрема щодо того, який обсяг заходів уже реалізований та що реально можливо завершити до початку нового опалювального сезону.

Посадовців обласних і Київської міської державних та військових адміністрацій, міських голів, а також керівників підприємств, установ і організацій попередили про особисту відповідальність за невиконання Комплексних планів стійкості, незадовільні темпи робіт, а також несвоєчасне чи неналежне виконання передбачених заходів.

Окремий план для Києва

РНБО схвалила Комплексний план стійкості територіальної громади Києва.

Керівництво столиці разом із центральними органами влади, енергетичними компаніями та іншими відповідальними структурами має забезпечити його безумовне та своєчасне виконання. Передусім це стосується заходів, які повинні бути завершені до початку опалювального сезону.

Окремо у рішенні наголошується на персональній відповідальності Київського міського голови за підготовку столиці та стабільне проходження опалювального сезону 2026/2027 року. Про стан виконання планів стійкості, у тому числі столичного, відповідальні органи повинні щомісяця до 10 числа інформувати РНБО та Кабінет Міністрів. За необхідності разом зі звітами мають подаватися обґрунтовані пропозиції щодо коригування планів.

Плани стійкості переглянуть відповідно до реальних можливостей

Кабінету Міністрів доручено невідкладно забезпечити актуалізацію Комплексних планів стійкості з урахуванням реальних перспектив виконання запланованих робіт до початку опалювального сезону. Під час реалізації планів уряд разом з обласними та Київською міською адміністраціями і місцевою владою має оперативно вносити необхідні зміни та повідомляти про це РНБО.

Також Кабмін повинен забезпечити продовження співфінансування Комплексного плану стійкості Києва та шукати додаткові джерела фінансування заходів у регіонах, зокрема за рахунок коштів міжнародних партнерів.

Окремо уряд має посилити роботу з визначення об'єктів, включених до Комплексних планів стійкості, як об'єктів критичної інфраструктури, провести їх категоризацію та забезпечити внесення відповідних відомостей до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

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Резервне живлення збільшать на 20%

До початку опалювального сезону обласні та Київська міська державні і військові адміністрації за участю підприємств незалежно від форми власності мають збільшити на 20% порівняно з показниками, передбаченими Комплексними планами стійкості, обсяг резервного живлення. Передусім йдеться про обладнання, необхідне для безперервної роботи об'єктів життєзабезпечення, зокрема систем тепло- та водопостачання.

Крім того, протягом місяця в регіонах мають провести командно-штабні навчання з реагування на можливі надзвичайні ситуації під час опалювального сезону. Сценарії навчань повинні охоплювати, зокрема, аварії та інші надзвичайні ситуації на об'єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання.

Запас пального має бути щонайменше на два тижні

Органам місцевого самоврядування доручено забезпечити фактичну фізичну наявність резервів пального. Його обсяги мають бути достатніми для стабільного проходження опалювального сезону, однак запас не може бути меншим, ніж необхідно для двох тижнів роботи.

У першу чергу пальним мають бути забезпечені об'єкти життєзабезпечення населення.

Кабінет Міністрів також має разом з учасниками ринку нафтопродуктів незалежно від форми власності вжити заходів для створення фактично наявного резерву пального в обсягах, необхідних для проходження зими.

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Багатоповерхівки мають стати автономнішими

Окремий блок рішення стосується житлового фонду. Органи місцевого самоврядування разом з ОСББ, управителями багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами повинні до початку опалювального сезону вжити заходів для підвищення автономності багатоповерхівок.

Зокрема, йдеться про облаштування незалежних систем резервного живлення, які дозволять підтримувати роботу критично важливих внутрішньобудинкових систем у разі тривалих відключень електроенергії.

Енергооб'єкти мають додатково захистити

Підприємства незалежно від форми власності повинні до початку опалювального сезону забезпечити захист усіх критичних елементів об'єктів виробництва теплової та електричної енергії.

Для цього мають застосовуватися технічні рішення першого рівня інженерного захисту. Координацію і контроль виконання цього завдання покладено на обласні та Київську міську адміністрації разом із відповідними органами державного нагляду.

Водночас Кабмін має додатково опрацювати питання застосування технічних рішень третього рівня інженерного захисту критичних елементів інфраструктури та протягом місяця подати пропозиції щодо подальшої реалізації таких заходів.

Підприємства, які займаються виробництвом теплової та електричної енергії, передачею та розподілом електроенергії, а також видобутком, транспортуванням або розподілом природного газу, повинні сформувати резерв обладнання, комплектуючих і матеріалів.

Ці запаси мають бути створені ще до початку опалювального сезону, щоб у разі пошкоджень енергетичної інфраструктури можна було оперативно проводити ремонти.

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Окреме завдання щодо "Укрзалізниці"

Рішення РНБО також передбачає підтримку відновлення та поповнення рухомого складу "Укрзалізниці", включно з локомотивами, які були пошкоджені або втрачені через російську агресію. Серед можливих механізмів — державні програми допомоги, залучення міжнародного фінансування та спрощення процедур публічних закупівель.

Крім того, уряд має опрацювати можливість оренди або придбання рухомого складу, зокрема локомотивів, які вже були у використанні.

Контекст

Комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст РНБО схвалила ще у березні 2026 року. Вони були розроблені на тлі загроз для енергетичної безпеки та необхідності забезпечити роботу регіональних систем життєзабезпечення в умовах можливого продовження російських ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

5 серпня на засіданні РНБО під головуванням Зеленського було окремо проаналізовано стан виконання цих планів у регіонах та затверджено план стійкості Києва. Тоді Президент називав серед ключових напрямів підготовки до зими посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також нарощування антибалістичних спроможностей.

У РНБО наголошували, що головним завданням підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років є забезпечення готовності кожної громади до роботи в умовах продовження російської агресії та можливих нових атак на енергетичну і критичну інфраструктуру.

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