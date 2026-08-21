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Премьер-министр заявил об отставании многих регионов в выполнении планов устойчивости

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Премьер Сергей Корецкий заявил об отставании по многим направлениям плана устойчивости и возможной задержке с его выполнением. Аудит показал выполнение на 47%.

Премьер-министр заявил об отставании многих регионов в выполнении планов устойчивости

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал план устойчивости слишком амбициозным, подчеркнув, что выполнить его будет нелегко, поскольку в ходе аудита было выявлено отставание от плана по многим направлениям. Об этом он сообщил во время часа вопросов в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Детали

Что касается аудита планов устойчивости - такой аудит был проведен. О результатах был представлен четкий доклад на заседании  Совета национальной безопасности и обороны. Есть отставание по некоторым направлениям. Где-то регионы идут с опережением. Где-то есть города и регионы, которые отстают, и в целом есть отставание - это правда, но я хочу сделать два акцента. Когда план устойчивости начинался и когда он утверждался, он выглядел настолько амбициозным, что факт выполнения даже на 47 процентов на момент проведения этого аудита - это уже немало

- заявил Сергей Корецкий.

Кроме того, по его словам, будут задержки со сроками выполнения работ в рамках плана устойчивости.

Напомним

Кабинет министров Украины выделил 35 млрд гривен на реализацию планов устойчивости. Средства направят на защиту энергообъектов и резервное теплоснабжение.

Алла Киосак

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Украина