Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости: Зеленский поблагодарил за поддержку

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Десятки глав государств и правительств, включая США и Китай, направили поздравления Украине по случаю 34-й годовщины Независимости. Президент Зеленский поблагодарил за поддержку в борьбе против российской агрессии.

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости: Зеленский поблагодарил за поддержку

34-я годовщина Независимости Украины стала событием, объединившим мировых политических и духовных лидеров. От Вашингтона и Пекина до Лондона, Рима и Анкары - десятки глав государств и правительств направили поздравления украинскому народу и Президенту, подчеркивая уважение к его борьбе и несокрушимости. Президент Владимир Зеленский в ответ выразил благодарность за теплые слова и поддержку в войне против российской агрессии, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп в своем обращении назвал украинцев "народом с несокрушимым духом" и подчеркнул, что мужество Украины вдохновляет мир. Он подчеркнул, что Америка чтит жертвы украинцев и видит будущее Украины как независимого и свободного государства. Трамп также заявил, что пришло время "положить конец бессмысленным убийствам", и выразил поддержку мирному урегулированию, которое будет гарантировать суверенитет и достоинство Украины.

Народ Украины обладает несокрушимым духом, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства

- написал в своем поздравлении Трамп.

К поздравлениям присоединился и председатель КНР Си Цзиньпин, который напомнил о 33-летней истории дипломатических отношений между Украиной и Китаем и заявил о готовности работать с Киевом над развитием сотрудничества и долгосрочных отношений.

Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран

- написал Си в поздравлении.

Особую благодарность Зеленский выразил Папе Римскому Льву XIV за его слова поддержки, молитвы и моральное лидерство. Президент подчеркнул, что вся надежда Украины сосредоточена на победе добра, правды и справедливости и достижении долгожданного мира.

Поздравления в адрес Украины также поступили от президента Турции Реджепа Эрдогана, короля Нидерландов Виллема-Александра, короля Великобритании Карла III, президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и других высокопоставленных лиц.

В своих обращениях к лидерам мировых стран Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.

Напомним

Президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что сила государства формируется ежедневным трудом и отвагой каждого гражданина. Он подчеркнул, что Украина решительно отвечает на агрессию, защищая свой суверенитет.

Также в День Независимости Зеленский заявил, что Украина самостоятельно решает свое будущее, а мир признает ее суверенитет. Страна восстановила единство Европы и США, став надежным союзником.

Степан Гафтко

