"Лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє": Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності звернувся до українців, зазначивши, що лише Україна вирішує своє майбутнє, а світ визнає її суверенітет і готовий поважати як рівноправного партнера на міжнародній арені, пише УНН.

Нам потрібен справедливий мир, і лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє. Світ це знає і поважає - поважає Україну, сприймає її як рівну. Україна здатна об’єднувати навколо себе світових лідерів, вести конструктивний діалог і формувати власну стратегію розвитку