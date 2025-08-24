"Лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє": Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
Київ • УНН
Президент Зеленський у День Незалежності заявив, що Україна самостійно вирішує своє майбутнє, а світ визнає її суверенітет. Країна відновила єдність Європи та США, ставши надійним союзником.
Президент Володимир Зеленський у День Незалежності звернувся до українців, зазначивши, що лише Україна вирішує своє майбутнє, а світ визнає її суверенітет і готовий поважати як рівноправного партнера на міжнародній арені, пише УНН.
Деталі
Нам потрібен справедливий мир, і лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє. Світ це знає і поважає - поважає Україну, сприймає її як рівну. Україна здатна об’єднувати навколо себе світових лідерів, вести конструктивний діалог і формувати власну стратегію розвитку
За словами Зеленського, Україна відновила єдність Європи та США, стала надійним союзником і продовжує захищати власні інтереси.
Саме Україна вирішує власну долю. Тиждень тому я мав честь представляти таку Україну у Сполучених Штатах. Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Вона здобула свою незалежність. Україна не жертва - вона боєць
Президент наголосив, що країна будує майбутнє, забезпечуючи достатню силу та міць для життя в безпеці і мирі.
Це не лише наша мета, це те, що ми хочемо передати наступним поколінням: сильну, рівну, європейську та незалежну Україну. Щоб розірвати замкнені кола історії, коли кожне покоління було змушене захищати свободу знову і знову
