Ексклюзив
05:50 • 3956 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 44154 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 48690 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 27379 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 52346 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33810 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 34498 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26384 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25695 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14716 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 30166 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 42388 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 31939 перегляди
"Лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє": Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Зеленський у День Незалежності заявив, що Україна самостійно вирішує своє майбутнє, а світ визнає її суверенітет. Країна відновила єдність Європи та США, ставши надійним союзником.

"Лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє": Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності звернувся до українців, зазначивши, що лише Україна вирішує своє майбутнє, а світ визнає її суверенітет і готовий поважати як рівноправного партнера на міжнародній арені, пише УНН.

Деталі

Нам потрібен справедливий мир, і лише Україні вирішувати, яким буде наше майбутнє. Світ це знає і поважає - поважає Україну, сприймає її як рівну. Україна здатна об’єднувати навколо себе світових лідерів, вести конструктивний діалог і формувати власну стратегію розвитку

- наголосив Президент.

За словами Зеленського, Україна відновила єдність Європи та США, стала надійним союзником і продовжує захищати власні інтереси.

Саме Україна вирішує власну долю. Тиждень тому я мав честь представляти таку Україну у Сполучених Штатах. Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Вона здобула свою незалежність. Україна не жертва - вона боєць

- додав він.

Президент наголосив, що країна будує майбутнє, забезпечуючи достатню силу та міць для життя в безпеці і мирі.

Це не лише наша мета, це те, що ми хочемо передати наступним поколінням: сильну, рівну, європейську та незалежну Україну. Щоб розірвати замкнені кола історії, коли кожне покоління було змушене захищати свободу знову і знову

- підсумував Зеленський.

Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту23.08.25, 09:14 • 48685 переглядiв

Альона Уткіна

