"Только Украине решать, каким будет наше будущее": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Киев • УНН
Президент Зеленский в День Независимости заявил, что Украина самостоятельно решает свое будущее, а мир признает ее суверенитет. Страна восстановила единство Европы и США, став надежным союзником.
Президент Владимир Зеленский в День Независимости обратился к украинцам, отметив, что только Украина решает свое будущее, а мир признает ее суверенитет и готов уважать как равноправного партнера на международной арене, пишет УНН.
Детали
Нам нужен справедливый мир, и только Украине решать, каким будет наше будущее. Мир это знает и уважает - уважает Украину, воспринимает ее как равную. Украина способна объединять вокруг себя мировых лидеров, вести конструктивный диалог и формировать собственную стратегию развития
По словам Зеленского, Украина восстановила единство Европы и США, стала надежным союзником и продолжает защищать собственные интересы.
Именно Украина решает собственную судьбу. Неделю назад я имел честь представлять такую Украину в Соединенных Штатах. Сегодня и США, и Европа соглашаются: Украина еще не победила, но уже точно не проиграет. Она получила свою независимость. Украина не жертва - она боец
Президент подчеркнул, что страна строит будущее, обеспечивая достаточную силу и мощь для жизни в безопасности и мире.
Это не только наша цель, это то, что мы хотим передать следующим поколениям: сильную, равную, европейскую и независимую Украину. Чтобы разорвать замкнутые круги истории, когда каждое поколение было вынуждено защищать свободу снова и снова
