"Только Украине решать, каким будет наше будущее": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Владимир Зеленский в День Независимости обратился к украинцам, отметив, что только Украина решает свое будущее, а мир признает ее суверенитет и готов уважать как равноправного партнера на международной арене, пишет УНН.

Нам нужен справедливый мир, и только Украине решать, каким будет наше будущее. Мир это знает и уважает - уважает Украину, воспринимает ее как равную. Украина способна объединять вокруг себя мировых лидеров, вести конструктивный диалог и формировать собственную стратегию развития