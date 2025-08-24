$41.220.00
Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності: Зеленський подякував за підтримку

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Десятки глав держав та урядів, включаючи США та Китай, надіслали привітання Україні з нагоди 34-ї річниці Незалежності. Президент Зеленський подякував за підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності: Зеленський подякував за підтримку

34-та річниця Незалежності України стала подією, яка об’єднала світових політичних і духовних лідерів. Від Вашингтона й Пекіна до Лондона, Рима та Анкари - десятки глав держав та урядів надіслали привітання українському народу та Президентові, підкреслюючи повагу до його боротьби та незламності. Президент Володимир Зеленський у відповідь висловив подяку за теплі слова й підтримку у війні проти російської агресії, про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні назвав українців "народом із незламним духом" і наголосив, що мужність України надихає світ. Він підкреслив, що Америка вшановує жертви українців і бачить майбутнє України як незалежної та вільної держави. Трамп також заявив, що настав час "покласти край безглуздим вбивствам", і висловив підтримку мирному врегулюванню, яке гарантуватиме суверенітет і гідність України.

Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави

- написав у своєму привітанні Трамп.

До привітань приєднався й голова КНР Сі Цзіньпін, який нагадав про 33-річну історію дипломатичних відносин між Україною та Китаєм і заявив про готовність працювати з Києвом над розвитком співпраці та довготривалих відносин.

Я готовий співпрацювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн

- написав Сі у привітанні.

Особливу вдячність Зеленський висловив Папі Римському Леву XIV з його слова підтримки, молитви та моральне лідерство. Президент наголосив, що вся надія України зосереджена на перемозі добра, правди й справедливості та досягненні довгоочікуваного миру.

Привітання на адресу України також надійшли від президента Туреччини Реджепа Ердогана, короля Нідерландів Віллема-Олександра, короля Великої Британії Чарльза III, президентки Швейцарії Карін Келлер-Зутер, прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та інших високопосадовців.

У своїх зверненнях до лідерів світових країн Зеленський подякував за підтримку України.

Нагадаємо

Президент Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, наголосивши, що сила держави формується щоденною працею та відвагою кожного громадянина. Він підкреслив, що Україна рішуче відповідає на агресію, захищаючи свій суверенітет.

Також у День Незалежності Зеленський заявив, що Україна самостійно вирішує своє майбутнє, а світ визнає її суверенітет. Країна відновила єдність Європи та США, ставши надійним союзником.

Степан Гафтко

