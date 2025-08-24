Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Київ • УНН
Президент Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, наголосивши, що сила держави формується щоденною працею та відвагою кожного громадянина. Він підкреслив, що Україна рішуче відповідає на агресію, захищаючи свій суверенітет.
Деталі
Кожен українець і кожна українка. Дякую вам усім - за те, що ви прийшли, за те, що ми разом творимо Україну. За цю Україну, яка зараз стала дорослою 24 лютого. Вона взяла все у свої руки, узяла зброю. Не було часу вагатися чи боятися. Ми реально зупинили другу армію світу. І ми будемо продовжувати, бо перемога над непереможною російською армією - це наше завдання. Ми ведемо її, і будемо вести кожного на своєму місці, кожного, хто захищає незалежність у своєму домі
Він зазначив, що захист української незалежності здійснюється не лише на фронті, а й щоденною працею, мужністю та здобутками громадян. Кожен українець і українка вносять свій внесок у збереження суверенітету країни.
Незалежність сьогодні відчувається на міжнародних аренах і сценах, де виступають українці. Вона на сторінках книг, у словах віршів, які пишуть українці. Коли війна триває щодня, ми відчуваємо цю націю, цей народ. І щодня ми готові його захищати
Президент наголосив, що українці продовжують утримувати свої позиції на землі, на якій будуть стояти майбутні покоління, і що через сто років тут святкуватимуть День Незалежності України.
Коли росія хоче захопити Сумщину, на Курщині з’являються наші Збройні сили. Коли ворог атакує нашу енергетику, залишаючи нас без світла і тепла, горять його НПЗ. Ніхто не може заборонити нам такі удари, бо це справедливість. Так само як коли росія щодня атакує нас, наші мирні міста, лікарні, школи, вбиває цивільних, наших дітей - вона отримує відповідь. Це і є справедливість. Так буде в Україні, коли її заклики до миру ігноруються
Водночас за словами Президента Україна продовжує шукати мирних шляхів, але у разі прояву агресії відповідає силою. Країна більше не буде піддаватися тиску та примусовим компромісам, які суперечать її національним інтересам.
