Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності, підкресливши, що сила держави формується не лише на фронті, а й щоденною працею та відвагою кожного українця. Він наголосив, що перемога над агресором і захист суверенітету залишаються головним завданням країни, а відповіді на напад та спроби тиску завжди будуть рішучими й справедливими, пише УНН.

Кожен українець і кожна українка. Дякую вам усім - за те, що ви прийшли, за те, що ми разом творимо Україну. За цю Україну, яка зараз стала дорослою 24 лютого. Вона взяла все у свої руки, узяла зброю. Не було часу вагатися чи боятися. Ми реально зупинили другу армію світу. І ми будемо продовжувати, бо перемога над непереможною російською армією - це наше завдання. Ми ведемо її, і будемо вести кожного на своєму місці, кожного, хто захищає незалежність у своєму домі