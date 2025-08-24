Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости, подчеркнув, что сила государства формируется не только на фронте, но и ежедневным трудом и отвагой каждого украинца. Он отметил, что победа над агрессором и защита суверенитета остаются главной задачей страны, а ответы на нападение и попытки давления всегда будут решительными и справедливыми, пишет УНН.

Детали

Каждый украинец и каждая украинка. Спасибо вам всем - за то, что вы пришли, за то, что мы вместе творим Украину. За эту Украину, которая сейчас стала взрослой 24 февраля. Она взяла все в свои руки, взяла оружие. Не было времени колебаться или бояться. Мы реально остановили вторую армию мира. И мы будем продолжать, потому что победа над непобедимой российской армией - это наша задача. Мы ведем ее, и будем вести каждого на своем месте, каждого, кто защищает независимость в своем доме - сказал Президент.

Он отметил, что защита украинской независимости осуществляется не только на фронте, но и ежедневным трудом, мужеством и достижениями граждан. Каждый украинец и украинка вносят свой вклад в сохранение суверенитета страны.

Независимость сегодня ощущается на международных аренах и сценах, где выступают украинцы. Она на страницах книг, в словах стихов, которые пишут украинцы. Когда война продолжается каждый день, мы чувствуем эту нацию, этот народ. И каждый день мы готовы его защищать - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы продолжают удерживать свои позиции на земле, на которой будут стоять будущие поколения, и что через сто лет здесь будут праздновать День Независимости Украины.

Когда россия хочет захватить Сумщину, на Курщине появляются наши Вооруженные силы. Когда враг атакует нашу энергетику, оставляя нас без света и тепла, горят его НПЗ. Никто не может запретить нам такие удары, потому что это справедливость. Так же как когда россия ежедневно атакует нас, наши мирные города, больницы, школы, убивает гражданских, наших детей - она получает ответ. Это и есть справедливость. Так будет в Украине, когда ее призывы к миру игнорируются - подчеркнул он.

В то же время, по словам Президента, Украина продолжает искать мирные пути, но в случае проявления агрессии отвечает силой. Страна больше не будет поддаваться давлению и принудительным компромиссам, которые противоречат ее национальным интересам.

