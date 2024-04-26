Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоныЭксклюзив
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук
Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук
Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы
Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро
Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль
Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский
Украина имеет потенциал для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, формирует новые бригады для укрепления позиций, но нуждается в поддержке оружием и заказами для наполнения оборонного потенциала, поскольку лучшие солдаты не могут изменить ситуацию на поле боя без оружия.
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают устанавливать последствия российской оккупации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения, исследуя примененное оружие, загрязнение окружающей среды и нанесенный ущерб.
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден
На этой неделе США отправляют оружие и оборудование в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских бомбардировок.
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук
Центральная аналитическая лаборатория на Чернобыльской АЭС, которая была разграблена российскими войсками во время оккупации, уже восстановлена на 40% с помощью международных партнеров.
Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
GSC Game World выпустила новый трейлер с украинским дубляжом долгожданной игры S. T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, демонстрирующий Припять и Чернобыльскую атомную электростанцию.
Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук
Верховная Рада рассмотрит отставку Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины на следующем заседании.
Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы
Информатора гру был приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку предоставить российской военной разведке информацию об огневых позициях украинской артиллерии в Николаевской области, для нанесения прицельных ракетных ударов и ударов с беспилотников.
Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку
Huawei вернула себе первенство на китайском рынке смартфонов с долей 17%, в то время как Apple опустилась на 5-е место с падением поставок на 25%.