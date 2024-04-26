Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Коалиция из 15 стран ЕС намерена увеличить государственную помощь "de minimis" для сельскохозяйственного сектора. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на ноту, которую распространили среди государств-членов. Это предложение министры сельского хозяйства стран ЕС планируют предметно обсудить на встрече в понедельник 29 апреля, передает УНН.

Детали

Как сообщили Euractiv дипломатические источники, представители страны будут выступать за увеличение максимальной суммы "de minimis" до 50 000 евро на ферму в течение трех лет перед следующим недельным заседанием Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства (AGRIFISH).

Отмечается, что ныне действующий регламент de minimis позволяет государствам-членам выделять небольшие суммы государственных субсидий компании без официального уведомления или получения предварительного одобрения от Комиссии, поскольку эти объемы считаются нерыночными искажениями.

Проводником выступит Германия при поддержке делегаций Франции, Австрии, Хорватии, Румынии, Венгрии, Кипра, Словении, Латвии, Люксембурга, Мальты, Словакии, Эстонии, Польши и Болгарии.

У нас будут дебаты. ... я ожидаю, что за столом будут разные голоса, ведь "не все страны-члены имеют одинаковые средства для поддержки своих сельскохозяйственных холдингов. - подтвердил Euractiv дипломат ЕС.

Сейчас максимальная сумма малых субсидий, которая может быть предоставлена отдельной компании в сельском хозяйстве и рыболовстве, ограничена 20 000 евро и 30 000 евро соответственно в течение трех лет.

Дополнительно

Во время саммита 17-18 лидеры ЕС призвали к расширению текущей рамки временной государственной помощи, позволившей странам ЕС выделять миллиарды сельскохозяйственному сектору в последние годы, а также к увеличению помощи de minimis для сельского хозяйства.

11 апреля Комиссия сообщила, что проводит консультации со странами ЕС по расширению Временной рамки кризиса и переходного периода (TCTF), чтобы позволить правительствам снижать и в дальнейшем финансовое давление на фермеров "учитывая продолжающиеся нарушения рынка".

Согласно TCTF, до 30 июня 2024 года страны-члены могут предоставлять до 280 000 евро и 335 000 евро отдельным компаниям, которые работают в секторах сельского хозяйства и рыболовства.

Контекст

На Совете 26 февраля Италия представила ноту, в которой призвала Комиссию принять временные рамки для преодоления кризиса в сельскохозяйственном секторе, обеспечить европейский мораторий на долги фермеров в разных государствах-членах и увеличить "де- minimis" в сельскохозяйственном секторе до 50 тыс. евро.

В недавнем докладе бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта о едином рынке ЕС предупреждено, что смягчение правил государственной помощи в ответ на недавний кризис привело к искажению конкуренции между странами ЕС из-за их разной способности тратить средства.