Мы не можем позволить, чтобы события «странной пятницы» в Вашингтоне разделили Европу и США - Туск

Премьер-министр Польши по после саммита в Лондоне заявил о важности сохранения более тесных связей с Соединенными Штатами. Политик также заявил, что события вокруг напряженного разговора в Овальном кабинете, в пятницу 28 февраля, не должны разделить Европу и США.

Передает УНН со ссылкой на TVN24.

Вот что сказал глава правительства Польши по поводу событий в Вашингтоне на прошлой неделе и отношений между США и европейскими странами в контексте российской агрессии в Украине:

Никто также не сомневается - и я хочу это очень сильно подчеркнуть - что самым важным для польской безопасности, для европейской безопасности, для будущего Украины является сохранение как можно более тесных связей с Соединенными Штатами - заявил Дональд Туск.

По мнению польского политика, сейчас появляется соответствующий нарратив -

разделить Европу и США, - «особенно после этой очень странной пятницы», отметил Туск.

Но, этого нельзя допустить отметил премьер-министр Польши.

После этих событий в Белом доме, который фактически - я думаю, у меня такое впечатление - Мы не должны этого допустить. Есть эмоции, есть иногда разные точки зрения, (...) но, к счастью, все без исключения хотели бы - независимо от эмоций - сделать трансатлантические, европейско-американские отношения как можно сильнее. - сказал Туск после саммита по безопасности в Лондоне.

Напомним,

Европа проснулась. ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция - все в один голос говорят о помощи Украине, заявил премьер-министр Польши 2 марта после саммита в Лондоне.

Председатель Еврокомиссии представит новый план усиления обороны ЕС на саммите на следующей неделе. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.

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