Ми не можемо дозволити, щоб події "дивної п'ятниці" у Вашингтоні розділили Європу і США - Туск
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості збереження тісних зв'язків зі США після саміту в Лондоні. Він застеріг від спроб розділити Європу та США після нещодавніх подій у Білому домі.
Прем'єр-міністр Польщі за після саміту в Лондоні заявив про важливість збереження тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами. Політик також заявив, що події навколо напруженої розмови в Овальному кабінеті, в п'ятницю 28 лютого, не повинні розділити Європу і США.
Передає УНН із посиланням на TVN24.
Ось що сказав глава уряду Польщі з приводу подій у Вашингтоні на минулому тижні та відносин між США та європейськими країнами в контексті російської агресії в Україні:
Ніхто також не сумнівається - і я хочу це дуже сильно підкреслити - що найважливішим для польської безпеки, для європейської безпеки, для майбутнього України є збереження якомога тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами
На думку польського політика, зараз з'являється відповідний наратив -
розділити Європу і США, - "особливо після цієї дуже дивної п'ятниці", зазначив Туск.
Але, цього не можна допустити зазначив прем'єр-міністр Польщі.
Після цих подій у Білому домі, який фактично - я думаю, у мене таке враження - Ми не повинні цього допустити. Є емоції, є іноді різні точки зору, (...) але, на щастя, всі без винятку хотіли б - незалежно від емоцій - зробити трансатлантичні, європейсько-американські відносини якомога сильнішими.
Нагадаємо
Європа прокинулася. ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина - всі в один голос говорять про допомогу Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі 2 березня після саміту у Лондоні.
Голова Єврокомісії представить новий план посилення оборони ЄС на саміті наступного тижня. План передбачає збільшення інвестицій в оборону та надання гарантій безпеки Україні.
Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC02.03.25, 14:11 • 104706 переглядiв