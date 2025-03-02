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Ми не можемо дозволити, щоб події "дивної п'ятниці" у Вашингтоні розділили Європу і США - Туск

Київ • УНН

 • 36846 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості збереження тісних зв'язків зі США після саміту в Лондоні. Він застеріг від спроб розділити Європу та США після нещодавніх подій у Білому домі.

Ми не можемо дозволити, щоб події "дивної п'ятниці" у Вашингтоні розділили Європу і США - Туск

Прем'єр-міністр Польщі за після саміту в Лондоні заявив про важливість збереження тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами. Політик також заявив, що події навколо напруженої розмови в Овальному кабінеті, в п'ятницю 28 лютого, не повинні розділити Європу і США.

Передає УНН із посиланням на TVN24.

Ось що сказав глава уряду Польщі з приводу подій у Вашингтоні на минулому тижні та відносин між США та європейськими країнами в контексті російської агресії в Україні:

Ніхто також не сумнівається - і я хочу це дуже сильно підкреслити - що найважливішим для польської безпеки, для європейської безпеки, для майбутнього України є збереження якомога тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами

- заявив Дональд Туск.

На думку польського політика, зараз з'являється відповідний наратив - 

розділити Європу і США, - "особливо після цієї дуже дивної п'ятниці", зазначив Туск.

Але, цього не можна допустити зазначив прем'єр-міністр Польщі. 

Після цих подій у Білому домі, який фактично - я думаю, у мене таке враження - Ми не повинні цього допустити. Є емоції, є іноді різні точки зору, (...) але, на щастя, всі без винятку хотіли б - незалежно від емоцій - зробити трансатлантичні, європейсько-американські відносини якомога сильнішими. 

- сказав Туск після безпекового саміту у Лондоні.

Нагадаємо

Європа прокинулася. ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина - всі в один голос говорять про допомогу Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі 2 березня після саміту у Лондоні.

Голова Єврокомісії представить новий план посилення оборони ЄС на саміті наступного тижня. План передбачає збільшення інвестицій в оборону та надання гарантій безпеки Україні.

Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC02.03.25, 14:11 • 104706 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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