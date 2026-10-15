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Месяц ударов может оставить три мегаполиса Украины без света, воды и тепла: NYT раскрыло планы россии

Киев • УНН

 • 27213 просмотра

По данным NYT, россия может выпустить по Украине 70 ракет, 720 дронов и 150 авиабомб за месяц. Целями называют три города.

Месяц ударов может оставить три мегаполиса Украины без света, воды и тепла: NYT раскрыло планы россии
Фото иллюстративное

россия планирует за 30 календарных дней выпустить по Украине около 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных беспилотников и 150 управляемых авиабомб, чтобы вызвать коллапс систем электро-, тепло- и водоснабжения  в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал The New York Times.

Детали

Главными целями противника могут стать Киев, Харьков и Одесса. 

Журналисты издания проанализировали данные Воздушных сил Украины и пришли к выводу, что указанное количество баллистических ракет и беспилотников примерно соответствует среднемесячному количеству таких средств поражения, которые преодолевают украинскую противовоздушную оборону. Поэтому в NYT убеждены: россия может попытаться в течение одного месяца нанести украинской энергосистеме критические повреждения, которых ей не удалось достичь в течение четырех предыдущих зим. 

Киев, Харьков и Одесса — под наибольшей угрозой

В случае реализации российского сценария три крупнейших города, определенные основными целями, могут столкнуться с масштабным нарушением работы коммунальной инфраструктуры. Согласно плану противника, который проанализировала редакция издания, россия стремится сократить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы на 90%, а теплоснабжение — до 90%.  Также в результате ракетных и дроновых атак могут возникнуть серьезные перебои с водоснабжением и работой канализационных систем.

Подобное развитие событий спровоцирует масштабный гуманитарный кризис, особенно в условиях низких температур, когда стабильная работа электросетей, котельных и насосных станций — критически важна для обеспечения жизнедеятельности городов.

Почему план россии обесточить три мегаполиса в Украине может воплотиться в реальность

По информации издания, украинские чиновники и аналитики опасаются, что россия сейчас имеет значительно больше возможностей для реализации масштабной воздушной кампании против украинской энергетики, чем в предыдущие годы полномасштабного вторжения. Причинами называют истощение украинской противовоздушной обороны, сокращение американской военной помощи и наращивание россией производства ракет и беспилотников.

Кроме того, после нескольких лет систематических российских обстрелов энергетическая инфраструктура Украины остается уязвимой. Из-за накопившихся повреждений даже один результативный удар может иметь последствия, для достижения которых раньше противнику приходилось проводить несколько атак.

Также "на руку" вс рф играет и нехватка ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Именно эти системы — одно из наиболее эффективных средств защиты от российских баллистических ракет, которые представляют особую опасность для объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, ситуацию усложняет постоянное совершенствование российского вооружения. За годы войны москва увеличила количество ракет и беспилотников в своем арсенале и повысила эффективность их применения. А "зеркальные" украинские удары по российским энергетическим объектам, в частности нефтеперерабатывающим предприятиям, не могут нанести экономике рф настолько же масштабный ущерб, какой российские атаки наносят украинской инфраструктуре, отмечают опрошенные изданием чиновники и эксперты.

Что известно о российском плане уничтожения энергосистемы

Ранее The New York Times сообщала о документе, который украинская сторона представила европейским партнерам как перехваченный российский план масштабной кампании против энергосистемы Украины. По информации журналистов, план предусматривает поэтапные удары по энергетическим объектам, в частности электрическим подстанциям и гидроэлектростанциям, с целью нарушить работу всей энергосистемы.

Отдельная угроза — возможное отключение от электросети трех украинских атомных электростанций, которые остаются под контролем Украины. 

Но отметим, редакция  NYT подчеркивала, что не смогла независимо подтвердить подлинность документа. Также в настоящее время неизвестно, будет ли россия реализовывать описанный сценарий и насколько успешной может оказаться такая кампания.

россия выпустила по Украине почти 1000 дронов "с начала суток вчерашнего дня и до сих пор" — Зеленский15.10.26, 18:40 • 18739 просмотров

Напомним

14 октября российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине, повредив десятки энергетических объектов в Киеве и Харькове. Без электроснабжения остались как минимум 600 тысяч человек. Российские удары также затронули железнодорожную инфраструктуру в нескольких регионах Украины.

Александра Василенко

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