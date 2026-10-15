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Financial Times
The New York Times
Опалення

Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії

Київ • УНН

 • 9624 перегляди

За даними NYT, росія може випустити по Україні 70 ракет, 720 дронів і 150 авіабомб за місяць. Цілями називають три міста.

Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
Фото ілюстративне

росія планує за 30 календарних днів випустити по Україні близько 70 балістичних ракет, 720 далекобійних безпілотників і 150 керованих авіабомб, щоб спричинити колапс систем електро-, тепло- та водопостачання  в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на матеріал The New York Times.

Деталі

Головними цілями противника можуть стати Київ, Харків та Одеса. 

Журналісти видання проаналізували дані Повітряних сил України та дійшли висновку, що зазначена кількість балістичних ракет і безпілотників приблизно відповідає середньомісячній кількості таких засобів ураження, які долають українську протиповітряну оборону. Тому у NYT переконані: росія може спробувати протягом одного місяця завдати українській енергосистемі критичних пошкоджень, яких їй не вдалося досягти протягом чотирьох попередніх зим. 

Київ, Харків та Одеса - під найбільшою загрозою

У разі реалізації російського сценарію три найбільші міста, визначені основними цілями, можуть зіткнутися з масштабним порушенням роботи комунальної інфраструктури. Згідно з планом противника, який проаналізувала редакція видання, росія прагне скоротити електропостачання Києва, Харкова та Одеси на 90%, а теплопостачання – до 90%.  Також внаслідок ракетних і дронових атак можуть виникнути серйозні перебої з водопостачанням і роботою каналізаційних систем.

Подібний розвиток подій спровокує масштабну гуманітарну кризу, особливо в умовах низьких температур, коли стабільна робота електромереж, котелень і помпових станцій - критично важлива для забезпечення життєдіяльності міст.

Чому план росії знеструмити три мегаполіси в Україні може втілитися в реальність

За інформацією видання, українські посадовці та аналітики побоюються, що росія наразі має значно більше можливостей для реалізації масштабної повітряної кампанії проти української енергетики, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення. Причинами називають виснаження української протиповітряної оборони, скорочення американської військової допомоги та нарощування росією виробництва ракет і безпілотників.

Крім того, після кількох років систематичних російських обстрілів енергетична інфраструктура України залишається вразливою. Через накопичені пошкодження навіть один результативний удар може мати наслідки, для досягнення яких раніше противнику доводилося проводити кілька атак.

Також "на руку" зс рф грає й нестача ракет-перехоплювачів для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Саме ці системи - один із найефективніших засобів захисту від російських балістичних ракет, які становлять особливу небезпеку для об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, ситуацію ускладнює постійне вдосконалення російського озброєння. За роки війни москва збільшила кількість ракет і безпілотників у своєму арсеналі та підвищила ефективність їх застосування. А "дзеркальні" українські удари по російських енергетичних об'єктах, зокрема нафтопереробних підприємствах, не можуть завдати економіці рф настільки ж масштабної шкоди, яку російські атаки завдають українській інфраструктурі, зазначають опитані виданням посадовці та експерти.

Що відомо про російський план знищення енергосистеми

Раніше The New York Times повідомляла про документ, який українська сторона представила європейським партнерам як перехоплений російський план масштабної кампанії проти енергосистеми України. За інформацією журналістів, план передбачає поетапні удари по енергетичних об'єктах, зокрема електричних підстанціях і гідроелектростанціях, із метою порушити роботу всієї енергосистеми.

Окрема загроза - можливе відключення від електромережі трьох українських атомних електростанцій, які залишаються під контролем України. 

Але зауважимо, редакція  NYT наголошувала, що не змогла незалежно підтвердити справжність документа. Також наразі невідомо, чи реалізовуватиме росія описаний сценарій і наскільки успішною може виявитися така кампанія.

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Нагадаємо

14 жовтня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, пошкодивши десятки енергетичних об'єктів у Києві та Харкові. Без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч людей. Російські удари також зачепили залізничну інфраструктуру в кількох регіонах України.

Олександра Василенко

Війна в Україні
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