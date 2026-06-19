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Лавров обвинил Европу в срыве переговоров и заявил о подготовке к конфликту с РФ

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Глава МИД РФ заявил, что Европа использует переговоры как обманную тактику и готовится к войне с Россией до 2030 года. Он также обвинил ЕС в намерениях расширить влияние на Украину, Молдову и Армению.

Лавров обвинил Европу в срыве переговоров и заявил о подготовке к конфликту с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», которую в последний момент не опубликовало издание Politico Europe, обвинил европейские страны в нежелании вести содержательный диалог с Москвой и подготовке к будущему противостоянию с Россией. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

В своей публикации глава российского МИД утверждает, что весь опыт последних лет якобы свидетельствует об использовании Европой переговоров с Россией как «обманной тактики». Также Лавров заявил, что европейские страны безосновательно приписывают Москве «агрессивные планы», что, по его мнению, делает невозможным конструктивный диалог.

Обвинения в адрес Украины и ЕС

Лавров также повторил традиционные для российской власти тезисы о том, что европейские лидеры якобы стремятся не к мирному урегулированию войны, а к «спасению режима Зеленского». Кроме того, он заявил, что Европа хочет «заморозить» войну в Украине и разместить на ее территории военные контингенты так называемой «коалиции желающих».

Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров05.06.26, 02:46 • 23636 просмотров

Отдельно глава МИД РФ обвинил Евросоюз в намерениях расширять свое влияние на Украину, Молдову и Армению, а также заявил, что Европа заинтересована в поражении России в войне.

Заявления о НАТО и ядерных рисках

В статье Лавров также утверждает, что страны НАТО якобы готовятся к достижению полной боеготовности для возможного конфликта с Россией к 2030 году.

В то же время он заявил, что прямое столкновение между Россией и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с «катастрофическими последствиями». Также глава российского МИД обвинил европейские государства в подрыве доверия к Москве и назвал визит послов Великобритании, Франции и Германии в МИД РФ 11 июня якобы «подтверждением ультиматума» в адрес России.

В рф снова пригрозили регулярными массированными ударами по Украине после атаки на москву18.06.26, 16:55 • 1924 просмотра

Степан Гафтко

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