Глава мид рф сергей лавров прокомментировал украинскую атаку на россию угрозой российского диктатора начать "проводить массированные групповые удары на регулярной основе". Об этом он сказал журналистам на полях саммита россия - АСЕАН, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил некоторое время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы теперь будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины - отметил лавров.

путин тоже провел разговор с Трампом — поздравил с юбилеем и жаловался на удары ВСУ

Ранее

Российский диктатор владимир путин заявил, что его армия будет наращивать удары по территории Украины.

Напомним

В ночь на 18 июня 2026 года подразделения Сил обороны в московской области российской федерации повторно поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Очевидно, что это стало ответом на удар, в частности, по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры, который россия нанесла во время массированной атаки на Киев 15 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в Ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 производства украинской компании Fire Point над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.