Кривой Рог под самой длинной с начала войны атакой: над городом "шахеды"

16:54 • 1584 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 5482 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 10277 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 12490 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 14990 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27581 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15077 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15759 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18047 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22507 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 7538 просмотра
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 5884 просмотра
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 5032 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 18585 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 9336 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 1498 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 9496 просмотра
Кривой Рог под самой длинной с начала войны атакой: над городом "шахеды"

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В результате комбинированной ракетно-дроновой атаки по Кривому Рогу ранены 13 человек, среди них четверо детей. Повреждены 18 домов, объекты инфраструктуры, без света почти 10 000 абонентов.

Кривой Рог под самой длинной с начала войны атакой: над городом "шахеды"

Армия рф продолжает атаковать Кривой Рог, над городом "шахеды". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг продолжает атаковать Кривой Рог. Над городом шахеды. Горожанам находиться в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью 

- сообщил Ганжа.

Добавим

Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, с самой ночи и весь день продолжается комбинированная ракетно-дроновая атака по нашему городу - самая долгая по времени с начала войны.

Под ударами - сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры. В очередной раз враг целенаправленно бьет исключительно по гражданской инфраструктуре. Удары по жилым домам, школам, объектам критической инфраструктуры не имеют никакого военного значения. Это сознательный террор против мирного населения 

- добавил глава Совета обороны Кривого Рога.

По словам Вилкула, в результате атак ранены 13 человек, в том числе четверо детей - мальчики 1,5 и 2 лет, и девочки 8 и 10 лет. Сейчас в больницах города находятся 6 человек, среди них - 3 ребенка. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Повреждено 18 домов, из них 13 - многоквартирных (один дом фактически разрушен) и 5 - частного сектора. Также зафиксированы повреждения административных зданий, объектов инфраструктуры, объектов бизнеса, двух учреждений образования и учреждения культуры, авто 

- добавил он.

 По словам главы Совета обороны Кривого Рога, на места ударов сразу были направлены все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В ликвидации последствий задействовано 27 бригад и более 20 единиц техники. Спасательная операция силами ГСЧС завершена, однако коммунальные службы продолжают работать - объем работ очень большой. В течение коммунальщики помогали пожилым и маломобильным жителям оперативно закрывать выбитые окна. Далее будет проводиться остекление и ремонт кровель - повреждено 13 крыш.

В результате ударов по инфраструктуре без электроснабжения сейчас остаются почти 10 000 абонентов. Восстановительные работы продолжаются. Но ситуация очень сложная, действуют графики, которые устанавливают энергетики. Остановленные котельные удалось перезапустить, сейчас работают, но набор тепла идет постепенно. Что касается водоснабжения - частично находится на генераторах, систему удерживаем, однако давление в сети может быть снижено 

- добавил Вилкул.

россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул22.01.26, 11:49 • 3362 просмотра

Антонина Туманова

