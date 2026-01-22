Кривой Рог под самой длинной с начала войны атакой: над городом "шахеды"

Армия рф продолжает атаковать Кривой Рог, над городом "шахеды". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг продолжает атаковать Кривой Рог. Над городом шахеды. Горожанам находиться в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью - сообщил Ганжа.

Добавим

Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, с самой ночи и весь день продолжается комбинированная ракетно-дроновая атака по нашему городу - самая долгая по времени с начала войны.

Под ударами - сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры. В очередной раз враг целенаправленно бьет исключительно по гражданской инфраструктуре. Удары по жилым домам, школам, объектам критической инфраструктуры не имеют никакого военного значения. Это сознательный террор против мирного населения - добавил глава Совета обороны Кривого Рога.

По словам Вилкула, в результате атак ранены 13 человек, в том числе четверо детей - мальчики 1,5 и 2 лет, и девочки 8 и 10 лет. Сейчас в больницах города находятся 6 человек, среди них - 3 ребенка. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Повреждено 18 домов, из них 13 - многоквартирных (один дом фактически разрушен) и 5 - частного сектора. Также зафиксированы повреждения административных зданий, объектов инфраструктуры, объектов бизнеса, двух учреждений образования и учреждения культуры, авто - добавил он.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога, на места ударов сразу были направлены все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В ликвидации последствий задействовано 27 бригад и более 20 единиц техники. Спасательная операция силами ГСЧС завершена, однако коммунальные службы продолжают работать - объем работ очень большой. В течение коммунальщики помогали пожилым и маломобильным жителям оперативно закрывать выбитые окна. Далее будет проводиться остекление и ремонт кровель - повреждено 13 крыш.

В результате ударов по инфраструктуре без электроснабжения сейчас остаются почти 10 000 абонентов. Восстановительные работы продолжаются. Но ситуация очень сложная, действуют графики, которые устанавливают энергетики. Остановленные котельные удалось перезапустить, сейчас работают, но набор тепла идет постепенно. Что касается водоснабжения - частично находится на генераторах, систему удерживаем, однако давление в сети может быть снижено - добавил Вилкул.

россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул