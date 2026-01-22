$43.180.08
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
15:45 • 5186 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 10153 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 12352 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 14905 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 27470 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15043 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15733 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18016 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22450 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Кривий Ріг під найдовшою з початку війни атакою: над містом "шахеди"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу поранено 13 осіб, серед них четверо дітей. Пошкоджено 18 будинків, об'єкти інфраструктури, без світла майже 10 000 абонентів.

Кривий Ріг під найдовшою з початку війни атакою: над містом "шахеди"

Армія рф продовжує атакувати Кривий Ріг, над містом "шахеди". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Ворог продовжує атакувати Кривий Ріг. Над містом шахеди. Містянам перебувати в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою 

- повідомив Ганжа.

Додамо

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з самої ночі і весь день триває комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту - найдовша за часом з початку війни.

Під ударами - сектор житлової забудови та об’єкти інфраструктури. Вкотре ворог цілеспрямовано б’є виключно по цивільній інфраструктурі. Удари по житлових будинках, школах, об’єктах критичної інфраструктури не мають жодного військового значення. Це свідомий терор проти мирного населення 

- додав голова Ради оборони Кривого Рогу.

За словами Вілкула, внаслідок атак поранено 13 людей, зокрема четверо дітей - хлопчики 1,5 та 2 років, та дівчатка 8 та 10 років. Наразі у лікарнях міста перебувають 6 осіб, серед них - 3 дитини. Усі постраждалі у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 18 будинків, із них 13 - багатоквартирних (один будинок фактично зруйнований) та 5 - приватного сектору. Також зафіксовано пошкодження адміністративних будівель, об’єктів інфраструктури, об’єктів бізнесу, двох закладів освіти та закладу культури, авто 

- додав він.

 За словами голові Ради оборони Кривого Рогу, на місця ударів одразу були направлені всі оперативні та комунальні служби. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані. У ліквідації наслідків задіяно 27 бригад та понад 20 одиниць техніки. Рятувальна операція силами ДСНС завершена, однак комунальні служби продовжують працювати - обсяг робіт дуже великий. Протягом комунальники допомагали літнім та маломобільним мешканцям оперативно закривати вибиті вікна. Далі проводитиметься скління та ремонт покрівель - пошкоджено 13 дахів.

Внаслідок ударів по інфраструктурі без електропостачання наразі залишаються майже 10 000 абонентів. Відновлювальні роботи тривають. Але ситуація дуже складна, діють графіки, які встановлюють енергетики. Зупинені котельні вдалося перезапустити, зараз працюють але набір тепла йде поступово. Щодо водопостачання - частково перебуває на генераторах, систему утримуємо, однак тиск у мережі може бути знижений 

- додав Вілкул.

росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою після 10-годинної дронової атаки - Вілкул22.01.26, 11:49 • 3342 перегляди

Антоніна Туманова

