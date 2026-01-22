Кривий Ріг під найдовшою з початку війни атакою: над містом "шахеди"

Армія рф продовжує атакувати Кривий Ріг, над містом "шахеди". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з самої ночі і весь день триває комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту - найдовша за часом з початку війни.

Під ударами - сектор житлової забудови та об’єкти інфраструктури. Вкотре ворог цілеспрямовано б’є виключно по цивільній інфраструктурі. Удари по житлових будинках, школах, об’єктах критичної інфраструктури не мають жодного військового значення. Це свідомий терор проти мирного населення

За словами Вілкула, внаслідок атак поранено 13 людей, зокрема четверо дітей - хлопчики 1,5 та 2 років, та дівчатка 8 та 10 років. Наразі у лікарнях міста перебувають 6 осіб, серед них - 3 дитини. Усі постраждалі у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 18 будинків, із них 13 - багатоквартирних (один будинок фактично зруйнований) та 5 - приватного сектору. Також зафіксовано пошкодження адміністративних будівель, об’єктів інфраструктури, об’єктів бізнесу, двох закладів освіти та закладу культури, авто

За словами голові Ради оборони Кривого Рогу, на місця ударів одразу були направлені всі оперативні та комунальні служби. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані. У ліквідації наслідків задіяно 27 бригад та понад 20 одиниць техніки. Рятувальна операція силами ДСНС завершена, однак комунальні служби продовжують працювати - обсяг робіт дуже великий. Протягом комунальники допомагали літнім та маломобільним мешканцям оперативно закривати вибиті вікна. Далі проводитиметься скління та ремонт покрівель - пошкоджено 13 дахів.

Внаслідок ударів по інфраструктурі без електропостачання наразі залишаються майже 10 000 абонентів. Відновлювальні роботи тривають. Але ситуація дуже складна, діють графіки, які встановлюють енергетики. Зупинені котельні вдалося перезапустити, зараз працюють але набір тепла йде поступово. Щодо водопостачання - частково перебуває на генераторах, систему утримуємо, однак тиск у мережі може бути знижений