Количество вражеских атак на фронте достигло 62, на Покровском направлении отбито 28 - Генштаб
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 62 вражеские атаки, 28 из них отбито на Покровском направлении. Враг обстреливал приграничные районы Черниговской и Сумской областей.
За сегодня количество вражеских атак составляет 62. На Покровском направлении украинские военные отбили уже 28 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжают страдать от российских обстрелов приграничные районы Украины. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых Хриповка, Бляшня, Архиповка Черниговской области; Бессаловка, Рыжевка, Искрисковщина, Будки, Рогозное, Стариково, Студенок, Казачье, Дорошовка, Середина Буда, Нововасильевка, Шпиль, Зноб-Новгородское Сумской области
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня. Нанес два авиаудара с применением 7 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенного пункта Прилипка. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в сторону Дробышево, Ставков и Лимана. Продолжается одна попытка врага улучшить свое положение.
На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Платоновки и Кривой Луки. Одно из трех боестолкновений до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка. Продолжаются три атаки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Затишье, Новый Донбасс, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.
На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в направлениях Ивановки и Злагоды. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудар в районе Покровского.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 9 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Враг совершил семь авиаударов, в районах Самойловки, Воскресенки, Гуляйпольского, Воздвиженки, Железного, Каменки и Барвиновки.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не произошло, резюмировали в Генштабе.
