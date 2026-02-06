$43.140.03
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
11:00 • 14896 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
09:41 • 14130 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 17239 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05 • 57650 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 14:39 • 52067 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40582 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52507 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05 • 96844 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35793 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Количество вражеских атак на фронте достигло 62, на Покровском направлении отбито 28 - Генштаб

Киев • УНН

 • 34 просмотра

За сутки зафиксировано 62 вражеские атаки, 28 из них отбито на Покровском направлении. Враг обстреливал приграничные районы Черниговской и Сумской областей.

Количество вражеских атак на фронте достигло 62, на Покровском направлении отбито 28 - Генштаб

За сегодня количество вражеских атак составляет 62. На Покровском направлении украинские военные отбили уже 28 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжают страдать от российских обстрелов приграничные районы Украины. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых Хриповка, Бляшня, Архиповка Черниговской области; Бессаловка, Рыжевка, Искрисковщина, Будки, Рогозное, Стариково, Студенок, Казачье, Дорошовка, Середина Буда, Нововасильевка, Шпиль, Зноб-Новгородское Сумской области 

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил  51 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня. Нанес два авиаудара с применением 7 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенного пункта Прилипка. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в сторону Дробышево, Ставков и Лимана. Продолжается одна попытка врага улучшить свое положение.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Платоновки и Кривой Луки. Одно из трех боестолкновений до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка. Продолжаются три атаки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Затишье, Новый Донбасс, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в направлениях Ивановки и Злагоды. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудар в районе Покровского.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 9 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Враг совершил семь авиаударов, в районах Самойловки, Воскресенки, Гуляйпольского, Воздвиженки, Железного, Каменки и Барвиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.  

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил карту: 152 боя, треть из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях06.02.26, 08:34 • 3150 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Константиновка