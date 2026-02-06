Кількість ворожих атак на фронті сягнула 62, на Покровському напрямку відбито 28 - Генштаб
Київ • УНН
За добу зафіксовано 62 ворожі атаки, 28 з них відбито на Покровському напрямку. Ворог обстрілював прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.
За сьогодні кількість ворожих атак складає 62. На Покровському напрямку українські військові відбили вже 28 атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Продовжують потерпати від російських обстрілів прикордонні райони України. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких Хрипівка, Бляшня, Архипівка Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Старикове, Студенок, Козаче, Дорошівка, Середина Буда, Нововасилівка, Шпиль, Зноб-Новгородське Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. Завдав двох авіаударів із застосуванням 7 КАБ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населеного пункту Приліпка. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в бік Дробишевого, Ставків та Лиману. Продовжується одна спроба ворога покращити своє становище.
На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Платонівки та Кривої Луки. Одне з трьох боєзіткнень досі триває.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка. Тривають три атаки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Новий Донбас, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.
На Олександрівському напрямку агресор тричі атакував у напрямках Іванівки та Злагоди. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаудару в районі Покровського.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 9 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Ворог здійснив сім авіаударів, районах Самійлівки, Воскресенки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Залізного, Кам’янки та Барвінівки.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Приморського.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбулося, резюмували у Генштабі.
