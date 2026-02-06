Генштаб оновив карту: 152 бої, третина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 28498 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 31568 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 27050 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 40375 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 75722 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 31308 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29679 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22951 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15662 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15159 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
81%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-45 лютого, 21:38 • 15217 перегляди
Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентівVideo5 лютого, 22:32 • 6346 перегляди
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опаленняVideo5 лютого, 23:04 • 6644 перегляди
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo5 лютого, 23:37 • 8122 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP01:53 • 4722 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 14457 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 28484 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 75706 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 72397 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 102355 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Густаво Петро
Лавров Сергій Вікторович
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Індія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 10765 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 14021 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 23414 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 27017 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 57629 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Hill
The Washington Post

Генштаб оновив карту: 152 бої, третина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 218 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 152 бойові зіткнення, з них 31 на Покровському та 23 на Гуляйпільському напрямках. Противник завдав 80 авіаударів та застосував 6235 дронів-камікадзе.

Генштаб оновив карту: 152 бої, третина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Третина зі 152 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зелена Долина, Левадне, Орли, Просяна Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Лісне, Любицьке, Долинка, Зелена Діброва Запорізької області; Веселе Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, наземну станцію управління БпЛА, вісім засобів ворожих РВіА, чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки, у районі Злагоди та у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів - у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: російські війська недорахувалися 720 солдатів та 826 БпЛА за добу06.02.26, 07:44 • 1070 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна