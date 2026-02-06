Генштаб обновил карту: 152 боя, треть из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30387 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 34053 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28392 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 41925 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77759 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31804 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30030 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23088 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15772 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15249 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
81%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 17591 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 8104 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 8412 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 9932 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP01:53 • 6366 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 15722 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30387 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77759 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 73155 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 103112 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11228 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 14462 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 23825 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27395 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 58844 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Социальная сеть
Старлинк

Генштаб обновил карту: 152 боя, треть из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, из них 31 на Покровском и 23 на Гуляйпольском направлениях. Противник нанес 80 авиаударов и применил 6235 дронов-камикадзе.

Генштаб обновил карту: 152 боя, треть из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Треть из 152 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 6 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и совершил 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зеленая Долина, Левадное, Орлы, Просяная Днепропетровской области; Рождественка, Барвенковка, Копани, Воздвижевка, Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Лесное, Любицкое, Долинка, Зеленая Диброва Запорожской области; Веселое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию управления БпЛА, восемь средств вражеских РВиА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 76 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки, в районе Злагоды и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Зализничного, Прилук, Варваровки, Святопетровского, Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: российские войска недосчитались 720 солдат и 826 БПЛА за сутки06.02.26, 07:44 • 1796 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина