Генштаб обновил карту: 152 боя, треть из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, из них 31 на Покровском и 23 на Гуляйпольском направлениях. Противник нанес 80 авиаударов и применил 6235 дронов-камикадзе.
Треть из 152 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 6 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и совершил 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зеленая Долина, Левадное, Орлы, Просяная Днепропетровской области; Рождественка, Барвенковка, Копани, Воздвижевка, Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Лесное, Любицкое, Долинка, Зеленая Диброва Запорожской области; Веселое Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию управления БпЛА, восемь средств вражеских РВиА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 76 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.
На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки, Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки, в районе Злагоды и в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Зализничного, Прилук, Варваровки, Святопетровского, Зеленого.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Приморского.
На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага: российские войска недосчитались 720 солдат и 826 БПЛА за сутки06.02.26, 07:44 • 1796 просмотров