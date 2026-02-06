Потери врага: российские войска недосчитались 720 солдат и 826 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 5 февраля российские войска потеряли 720 солдат и 826 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.26 составляют более 1,2 млн человек.
Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1244560 (+720) человек ликвидировано
- танков ‒ 11648 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 24007 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 37014 (+39)
- РСЗО ‒ 1637 (+1)
- средства ПВО ‒ 1295 (+2)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 125920 (+826)
- крылатые ракеты ‒ 4245 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 77311 (+162)
- специальная техника ‒ 4063 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
