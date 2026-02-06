$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 26909 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 29532 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 26005 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 39239 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 74126 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30919 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29374 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22838 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15574 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15078 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Потери врага: российские войска недосчитались 720 солдат и 826 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 444 просмотра

За сутки 5 февраля российские войска потеряли 720 солдат и 826 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.26 составляют более 1,2 млн человек.

Потери врага: российские войска недосчитались 720 солдат и 826 БПЛА за сутки

За сутки 5 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 720 солдат и 826 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1244560 (+720) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11648 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 24007 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 37014 (+39)
          • РСЗО ‒ 1637 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1295 (+2)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 125920 (+826)
                    • крылатые ракеты ‒ 4245 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 77311 (+162)
                            • специальная техника ‒ 4063 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 20909 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

