Количество пострадавших из-за войны детей возросло

В Украине более 1741 ребенка пострадали в результате полномасштабной войны, которую начала россия, - 523 ребенка погибли и более 1218 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в пятницу данные Офиса Генерального прокурора.

Детали

"Более 1741 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 9 февраля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 523 ребенка погибли и более 1218 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В течение суток, 8 февраля, в результате обстрела врагом города Селидово Донецкой области ранен 7-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 509, Харьковской - 328, Херсонской - 146, Киевской - 130, Днепропетровской - 111, Николаевской - 101, Запорожской - 100, Черниговской - 72, Луганской - 67.

Как сообщается, эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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