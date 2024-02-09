Кількість постраждалих через війну дітей зросла
Київ • УНН
Понад 500 українських дітей загинули і понад 1200 отримали поранення внаслідок триваючого російського вторгнення.
В Україні більш ніж 1741 дитина постраждала внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія, - 523 дитини загинули та понад 1218 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у п'ятницю дані Офісу Генерального прокурора.
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"Більше ніж 1741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 9 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1218 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.
Протягом доби, 8 лютого, внаслідок обстрілу ворогом міста Селидове Донецької області поранено 7-річного хлопчика.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 509, Харківській - 328, Херсонській - 146, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Миколаївській - 101, Запорізькій - 100, Чернігівській - 72, Луганській - 67.
Як повідомляється, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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