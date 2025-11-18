$42.070.02
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 3340 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 8596 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 47364 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 40873 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 40502 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 34613 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25412 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64660 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27038 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Количество боев на фронте за сутки сократилось: обновленная карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, что почти на треть меньше, чем за предыдущие сутки. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.

Количество боев на фронте за сутки сократилось: обновленная карта от Генштаба

151 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, что почти на треть меньше, чем сутками ранее, при этом наиболее горячо остается на Покровском направлении, также враг активнее на Константиновском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 18 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 5130 дронов-камикадзе и совершили 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Константиновка Донецкой области; Николаевка, Межевая, Коломийцы Днепропетровской области; Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.

На Славянском направлении в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки – противник десять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников, в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб18.11.25, 07:44 • 12020 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Гуляйполе
Северск
Украина
Константиновка
Ровно