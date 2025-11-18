Количество боев на фронте за сутки сократилось: обновленная карта от Генштаба

151 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, что почти на треть меньше, чем сутками ранее, при этом наиболее горячо остается на Покровском направлении, также враг активнее на Константиновском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 18 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 5130 дронов-камикадзе и совершили 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Константиновка Донецкой области; Николаевка, Межевая, Коломийцы Днепропетровской области; Белогорье, Гуляйполе Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.

На Славянском направлении в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки – противник десять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников, в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

