ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 960 оккупантов и более 350 единиц вооружения. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют 380 960 человек.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава — 380 (+960) человек ликвидировано
- танков — 355 (0)
- боевых бронированных машин — 594 (0)
- артиллерийских систем — 499 (+13)
- РСЗО — 545 (+1)
- средства ПВО — 247 (+1)
- самолетов — 428 (0)
- вертолетов — 347 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 793 (+294)
- крылатые ракеты — 940 (0)
- корабли / катера — 28 (0)
- подводные лодки — 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 579 (+43)
- специальная техника — 4000 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Генштаб ВСУ сообщил о 137 боевых столкновениях 17 ноября, где российская армия совершила 1 ракетный, 47 авиаударов, применила 101 КАБ и 3435 дронов-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжались на восточных участках фронта, где все штурмы были отбиты.
