ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 960 оккупантов и более 350 единиц вооружения и военной техники захватчиков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава — 380 (+960) человек ликвидировано

танков — 355 (0)

боевых бронированных машин — 594 (0)

артиллерийских систем — 499 (+13)

РСЗО — 545 (+1)

средства ПВО — 247 (+1)

самолетов — 428 (0)

вертолетов — 347 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 793 (+294)

крылатые ракеты — 940 (0)

корабли / катера — 28 (0)

подводные лодки — 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн — 579 (+43)

специальная техника — 4000 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил о 137 боевых столкновениях 17 ноября, где российская армия совершила 1 ракетный, 47 авиаударов, применила 101 КАБ и 3435 дронов-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжались на восточных участках фронта, где все штурмы были отбиты.

