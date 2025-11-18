ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 960 окупантів та понад 350 одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно становлять 380 960 осіб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу — 380 (+960) осіб ліквідовано
- танків — 355 (0)
- бойових броньованих машин — 594 (0)
- артилерійських систем — 499 (+13)
- РСЗВ — 545 (+1)
- засоби ППО — 247 (+1)
- літаків — 428 (0)
- гелікоптерів — 347 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 793 (+294)
- крилаті ракети — 940 (0)
- кораблі / катери — 28 (0)
- підводні човни — 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 579 (+43)
- спеціальна техніка — 4000 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ повідомив про 137 бойових зіткнень 17 листопада, де російська армія здійснила 1 ракетний, 47 авіаударів, застосувала 101 КАБ та 3435 дронів-камікадзе. Найбільш інтенсивні бої тривали на східних ділянках фронту, де всі штурми були відбиті.
