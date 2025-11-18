ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб

Сили оборони за минулу добу ліквідували 960 окупантів та понад 350 одиниць озброєння і військової техніки загарбників. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу — 380 (+960) осіб ліквідовано

танків — 355 (0)

бойових броньованих машин — 594 (0)

артилерійських систем — 499 (+13)

РСЗВ — 545 (+1)

засоби ППО — 247 (+1)

літаків — 428 (0)

гелікоптерів — 347 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 793 (+294)

крилаті ракети — 940 (0)

кораблі / катери — 28 (0)

підводні човни — 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 579 (+43)

спеціальна техніка — 4000 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомив про 137 бойових зіткнень 17 листопада, де російська армія здійснила 1 ракетний, 47 авіаударів, застосувала 101 КАБ та 3435 дронів-камікадзе. Найбільш інтенсивні бої тривали на східних ділянках фронту, де всі штурми були відбиті.

