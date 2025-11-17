Генштаб: 137 боєзіткнень за добу, рф масовано б’є авіабомбами й дронами,
Генштаб ЗСУ повідомив про 137 бойових зіткнень 17 листопада, де російська армія здійснила 1 ракетний, 47 авіаударів, застосувала 101 КАБ та 3435 дронів-камікадзе. Найбільш інтенсивні бої тривали на східних ділянках фронту, де всі штурми були відбиті.
Українські сили оборони протягом 17 листопада стримали масштабний тиск російських військ уздовж усієї лінії фронту. За даними Генштабу ЗСУ, від ранку зафіксовано 137 бойових зіткнень, а противник продовжує робити спроби просунутися, не рахуючись із втратами. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Російська армія за добу завдала 1 ракетного та 47 авіаударів, застосувала 101 керовану авіабомбу, випустила 3435 дронів-камікадзе та здійснила 3332 артилерійські обстріли українських позицій і населених пунктів.
Попри масштабність атак, усі штурми на ключових напрямках були відбиті. Найбільш інтенсивні бої тривали на східних ділянках фронту, де противник здійснив понад пів сотні спроб прориву. Особливо запеклі атаки зафіксовані на Покровському напрямку – там росіяни намагалися просунутися 34 рази, але безуспішно.
Слов’янський напрямок. Українські сили стримали 10 атак у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.
Костянтинівський напрямок. росіяни 19 разів наступали у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у напрямку Костянтинівки й Софіївки. Усі атаки відбиті.
Олександрівський напрямок. 13 атак у районах Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Березового, Красногірського та Першотравневого. Одне бойове зіткнення триває.
Гуляйпільський напрямок. Окупанти 10 разів намагалися просунутися біля Солодкого, Рівнопілля, Яблукового та Зеленого Гаю.
За попередніми оцінками, лише на одній із найгарячіших ділянок оборонці знешкодили 103 окупантів, з них 79 – безповоротно, знищили 18 безпілотників, одиницю техніки та уразили дев’ять укриттів противника.
