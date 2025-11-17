Генштаб: 137 боестолкновений за сутки, РФ массированно бьет авиабомбами и дронами,

$42.040.02
16:21 • 11404 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 19987 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 20346 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 21407 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 22326 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 20230 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 47243 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25712 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19714 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22141 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 47250 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 82473 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 75991 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 133025 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 110827 просмотра
Актуальное
Генштаб: 137 боестолкновений за сутки, РФ массированно бьет авиабомбами и дронами,

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 137 боевых столкновениях 17 ноября, где российская армия совершила 1 ракетный, 47 авиаударов, применила 101 КАБ и 3435 дронов-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжались на восточных участках фронта, где все штурмы были отбиты.

Генштаб: 137 боестолкновений за сутки, РФ массированно бьет авиабомбами и дронами,

Украинские силы обороны в течение 17 ноября сдерживали масштабное давление российских войск вдоль всей линии фронта. По данным Генштаба ВСУ, с утра зафиксировано 137 боевых столкновений, а противник продолжает предпринимать попытки продвинуться, не считаясь с потерями. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Российская армия за сутки нанесла 1 ракетный и 47 авиаударов, применила 101 управляемую авиабомбу, выпустила 3435 дронов-камикадзе и совершила 3332 артиллерийских обстрела украинских позиций и населенных пунктов.

81 боевое столкновение на фронте: враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях17.11.25, 16:54 • 2252 просмотра

Несмотря на масштабность атак, все штурмы на ключевых направлениях были отбиты. Наиболее интенсивные бои продолжались на восточных участках фронта, где противник совершил более полусотни попыток прорыва. Особенно ожесточенные атаки зафиксированы на Покровском направлении – там россияне пытались продвинуться 34 раза, но безуспешно.

Славянское направление. Украинские силы сдержали 10 атак в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

Константиновское направление. Россияне 19 раз наступали в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки и Софиевки. Все атаки отбиты.

Александровское направление. 13 атак в районах Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Березового, Красногорского и Первомайского. Одно боевое столкновение продолжается.

Гуляйпольское направление. Оккупанты 10 раз пытались продвинуться возле Сладкого, Ровнополья, Яблокового и Зеленого Гая.

По предварительным оценкам, только на одном из самых горячих участков защитники обезвредили 103 оккупантов, из них 79 – безвозвратно, уничтожили 18 беспилотников, единицу техники и поразили девять укрытий противника.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину17.11.25, 17:34 • 2796 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Главное управление разведки Украины
Украина