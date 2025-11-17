Генштаб: 137 боестолкновений за сутки, РФ массированно бьет авиабомбами и дронами,

Украинские силы обороны в течение 17 ноября сдерживали масштабное давление российских войск вдоль всей линии фронта. По данным Генштаба ВСУ, с утра зафиксировано 137 боевых столкновений, а противник продолжает предпринимать попытки продвинуться, не считаясь с потерями. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Российская армия за сутки нанесла 1 ракетный и 47 авиаударов, применила 101 управляемую авиабомбу, выпустила 3435 дронов-камикадзе и совершила 3332 артиллерийских обстрела украинских позиций и населенных пунктов.

81 боевое столкновение на фронте: враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях

Несмотря на масштабность атак, все штурмы на ключевых направлениях были отбиты. Наиболее интенсивные бои продолжались на восточных участках фронта, где противник совершил более полусотни попыток прорыва. Особенно ожесточенные атаки зафиксированы на Покровском направлении – там россияне пытались продвинуться 34 раза, но безуспешно.

Славянское направление. Украинские силы сдержали 10 атак в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

Константиновское направление. Россияне 19 раз наступали в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки и Софиевки. Все атаки отбиты.

Александровское направление. 13 атак в районах Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Березового, Красногорского и Первомайского. Одно боевое столкновение продолжается.

Гуляйпольское направление. Оккупанты 10 раз пытались продвинуться возле Сладкого, Ровнополья, Яблокового и Зеленого Гая.

По предварительным оценкам, только на одном из самых горячих участков защитники обезвредили 103 оккупантов, из них 79 – безвозвратно, уничтожили 18 беспилотников, единицу техники и поразили девять укрытий противника.

