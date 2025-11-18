$42.040.02
армія рф посилює тиск на Лиман по всій сірій зоні та облаштовує позиції на схід від Ямполя - DeepState

Київ • УНН

 • 168 перегляди

російські війська посилюють тиск на Лиман, намагаючись обійти місто з півдня та сходу. Українські сили стабілізували ситуацію, виявляючи та знищуючи штурмові групи, перекриваючи ключові напрямки руху ворога.

армія рф посилює тиск на Лиман по всій сірій зоні та облаштовує позиції на схід від Ямполя - DeepState

російські війська посилюють тиск на Лиман і намагаються обійти місто з півдня та сходу, однак українським силам вдалося стабілізувати ситуацію, виявляти й знищувати штурмові групи та перекривати ключові напрямки руху ворога. Найскладніша обстановка зберігається біля Ямполя, де противник намагається закріпитися в лісосмугах і прорвати оборону, попри невдалі спроби та пропагандистські заяви про "просування". Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

Ворог продовжує тиск на Лиман по всій сірій зоні, але за останній час вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти противника. Зокрема, вдалося запобігти швидкій інфільтрації кацапів в Лиман, однак їх постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію

- йдеться у дописі DeepState.

Зазначається, що також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану.

Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброви. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ

- повідомили аналітики моніторингового проєкту.

За даними DeepState, противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ.

"Несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де противник затягується в посадки, облаштовує там свої позиції і здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов. В мережі скоро мабуть можна буде спостерігати чергову "перемогу" від кацапів з демонстрацією ганчірок в Ямполі із заявами про "взяття" селища. Але взяти вони можуть виключно одне за щоку і ця "перемога" є черговою акцією флаговтику", - додали в DeepState.

Нагадаємо

Сили оборони України відрізали окупантів у північній частині Куп’янська від основних постачань. Ворог перебуває у гіршій ситуації, поповнення відбувається лише за допомогою дронів.

