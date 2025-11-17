Окупантів у північному Куп’янську відрізали від основних поставок – Трегубов
Київ • УНН
Сили оборони України відрізали окупантів у північній частині Куп’янська від основних постачань. Ворог перебуває у гіршій ситуації, поповнення відбувається лише за допомогою дронів.
Українські військові відрізали окупантів у північній частині Куп’янська від основних постачань, і ворога продовжують ліквідовувати. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише УНН.
Деталі
Наразі триває операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що це дуже просто, але з огляду на те, що вони відрізані від основних поставок і їм зараз не може ефективно надходити підкріплення, вони перебувають у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгірший момент
Він додав, що постачання росіянам відбувається лише за допомогою дронів: "Спроби поповнення або заїхати автомобілями в північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти або боєприпаси".
Трегубов також зауважив, що бої в місті завжди складні, і ситуація може швидко змінюватися, що потребує обережності.
