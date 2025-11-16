Ворог слабшає на Куп'янському напрямку: ЗСУ відтісняють окупантів - Трегубов

Українські сили поступово відтісняють російські підрозділи з північних районів Куп’янська, де ті намагалися закріпитися. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов у телемарафоні, передає УНН.

За словами Трегубова, у районах, куди раніше зайшли російські підрозділи, їх зараз "поменшало внаслідок ефективних контр-дій".

Поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес, який зараз перебуває всередині. Але те, що анонси щодо падіння Куп'янська були трішки завчасними, те що російська обіцянки були трішки завчасними – ми вже можемо сказати напевно

Попри зміни на фронті, ситуація в районі залишається складною для обох сторін. За словами Віктора Трегубова, у місті "просто немає ефективної логістики з російського боку і вона вкрай ускладнена з українського боку". Це впливає на роботу підрозділів, які перебувають у межах Куп’янська.

Ті підрозділи, що знаходяться в місті – вони потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення, ані боєприпаси, ані інколи навіть харчі