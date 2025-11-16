Ворог слабшає на Куп'янському напрямку: ЗСУ відтісняють окупантів - Трегубов
Київ • УНН
Українські війська поступово витісняють російські підрозділи з північних районів Куп'янська. Ефективні контрдії ЗСУ призвели до зменшення присутності ворога, попри складну логістику для обох сторін.
Українські сили поступово відтісняють російські підрозділи з північних районів Куп’янська, де ті намагалися закріпитися. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов у телемарафоні, передає УНН.
Деталі
За словами Трегубова, у районах, куди раніше зайшли російські підрозділи, їх зараз "поменшало внаслідок ефективних контр-дій".
Поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес, який зараз перебуває всередині. Але те, що анонси щодо падіння Куп'янська були трішки завчасними, те що російська обіцянки були трішки завчасними – ми вже можемо сказати напевно
Попри зміни на фронті, ситуація в районі залишається складною для обох сторін. За словами Віктора Трегубова, у місті "просто немає ефективної логістики з російського боку і вона вкрай ускладнена з українського боку". Це впливає на роботу підрозділів, які перебувають у межах Куп’янська.
Ті підрозділи, що знаходяться в місті – вони потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення, ані боєприпаси, ані інколи навіть харчі
Нагадаємо
Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, залучив 6153 дрони-камікадзе.