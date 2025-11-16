Враг ослабевает на Купянском направлении: ВСУ оттесняют оккупантов - Трегубов

Украинские силы постепенно оттесняют российские подразделения из северных районов Купянска, где те пытались закрепиться. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телемарафоне, передает УНН.

По словам Трегубова, в районах, куда ранее зашли российские подразделения, их сейчас "уменьшилось в результате эффективных контр-действий".

Пока что победой это назвать нельзя, это рабочий процесс, который сейчас находится внутри. Но то, что анонсы о падении Купянска были немного преждевременными, то что российские обещания были немного преждевременными – мы уже можем сказать наверняка