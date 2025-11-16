Враг ослабевает на Купянском направлении: ВСУ оттесняют оккупантов - Трегубов
Киев • УНН
Украинские войска постепенно вытесняют российские подразделения из северных районов Купянска. Эффективные контрдействия ВСУ привели к уменьшению присутствия врага, несмотря на сложную логистику для обеих сторон.
Украинские силы постепенно оттесняют российские подразделения из северных районов Купянска, где те пытались закрепиться. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телемарафоне, передает УНН.
Подробности
По словам Трегубова, в районах, куда ранее зашли российские подразделения, их сейчас "уменьшилось в результате эффективных контр-действий".
Пока что победой это назвать нельзя, это рабочий процесс, который сейчас находится внутри. Но то, что анонсы о падении Купянска были немного преждевременными, то что российские обещания были немного преждевременными – мы уже можем сказать наверняка
Несмотря на изменения на фронте, ситуация в районе остается сложной для обеих сторон. По словам Виктора Трегубова, в городе "просто нет эффективной логистики с российской стороны и она крайне затруднена с украинской стороны". Это влияет на работу подразделений, находящихся в пределах Купянска.
Те подразделения, что находятся в городе – они страдают от невозможности нормально получать ни пополнение, ни боеприпасы, ни иногда даже продовольствие
Напомним
