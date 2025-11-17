Оккупантов в северном Купянске отрезали от основных поставок – Трегубов

Украинские военные отрезали оккупантов в северной части Купянска от основных поставок, и врага продолжают ликвидировать. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов, пишет УНН.

Подробности

Сейчас идет операция по ликвидации очагов россиян в северной части города. Не скажу, что это очень просто, но учитывая то, что они отрезаны от основных поставок и им сейчас не может эффективно поступать подкрепление, они находятся в значительно худшей ситуации, чем были украинские защитники даже в худший момент – заявил Трегубов.

Он добавил, что снабжение россиянам происходит только с помощью дронов: "Попытки пополнения или заехать автомобилями в северные районы эффективно блокируются украинскими ударами. То есть они не могут эффективно снабжать войска, которые находятся в городе, но могут на них сбрасывать те или иные продукты или боеприпасы".

Трегубов также отметил, что бои в городе всегда сложны, и ситуация может быстро меняться, что требует осторожности.

