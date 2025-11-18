$42.040.02
17 ноября, 16:21
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 07:00
армия рф усиливает давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивает позиции восточнее Ямполя - DeepState

Киев • УНН

 810 просмотра

российские войска усиливают давление на Лиман, пытаясь обойти город с юга и востока. Украинские силы стабилизировали ситуацию, выявляя и уничтожая штурмовые группы, перекрывая ключевые направления движения врага.

армия рф усиливает давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивает позиции восточнее Ямполя - DeepState

российские войска усиливают давление на Лиман и пытаются обойти город с юга и востока, однако украинским силам удалось стабилизировать ситуацию, выявлять и уничтожать штурмовые группы и перекрывать ключевые направления движения врага. Самая сложная обстановка сохраняется возле Ямполя, где противник пытается закрепиться в лесополосах и прорвать оборону, несмотря на неудачные попытки и пропагандистские заявления о "продвижении". Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

Враг продолжает давление на Лиман по всей серой зоне, но за последнее время удалось более-менее стабилизировать ситуацию, где осуществляется постоянное выявление и поражение пехоты противника. В частности, удалось предотвратить быструю инфильтрацию кацапов в Лиман, однако их постоянное давление и количественное превосходство может в любой момент изменить ситуацию

- говорится в сообщении DeepState.

Отмечается, что также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана.

Была осуществлена фиксация и ликвидация нескольких групп в районе этих населенных пунктов, а особенно Дибровы. Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск

- сообщили аналитики мониторингового проекта.

По данным DeepState, противник пробует обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ.

"Неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя, где противник затягивается в посадки, обустраивает там свои позиции и осуществляет постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий. В сети скоро, наверное, можно будет наблюдать очередную "победу" от кацапов с демонстрацией тряпок в Ямполе с заявлениями о "взятии" поселка. Но взять они могут исключительно одно за щеку и эта "победа" является очередной акцией флаговтика", - добавили в DeepState.

Силы обороны Украины отрезали оккупантов в северной части Купянска от основных поставок. Враг находится в худшей ситуации, пополнение происходит только с помощью дронов.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Блогеры
Северск
Купянск