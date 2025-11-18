армия рф усиливает давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивает позиции восточнее Ямполя - DeepState

российские войска усиливают давление на Лиман и пытаются обойти город с юга и востока, однако украинским силам удалось стабилизировать ситуацию, выявлять и уничтожать штурмовые группы и перекрывать ключевые направления движения врага. Самая сложная обстановка сохраняется возле Ямполя, где противник пытается закрепиться в лесополосах и прорвать оборону, несмотря на неудачные попытки и пропагандистские заявления о "продвижении". Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

Враг продолжает давление на Лиман по всей серой зоне, но за последнее время удалось более-менее стабилизировать ситуацию, где осуществляется постоянное выявление и поражение пехоты противника. В частности, удалось предотвратить быструю инфильтрацию кацапов в Лиман, однако их постоянное давление и количественное превосходство может в любой момент изменить ситуацию - говорится в сообщении DeepState.

Отмечается, что также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана.

Была осуществлена фиксация и ликвидация нескольких групп в районе этих населенных пунктов, а особенно Дибровы. Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск - сообщили аналитики мониторингового проекта.

По данным DeepState, противник пробует обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ.

"Неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя, где противник затягивается в посадки, обустраивает там свои позиции и осуществляет постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий. В сети скоро, наверное, можно будет наблюдать очередную "победу" от кацапов с демонстрацией тряпок в Ямполе с заявлениями о "взятии" поселка. Но взять они могут исключительно одно за щеку и эта "победа" является очередной акцией флаговтика", - добавили в DeepState.

