Ексклюзив
07:00 • 4776 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради
17 листопада, 16:21 • 25679 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45801 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39375 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39423 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34139 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25084 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63078 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26937 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20234 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Кількість боїв на фронті за добу скоротилася: оновлена карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, що майже на третину менше, ніж попередньої доби. Найбільш активні бойові дії тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася: оновлена карта від Генштабу

151 бій стався на фронті минулої доби, що на майже третину менше, ніж добою раніше, при цьому найгарячіше залишається на Покровському напрямку, також ворог активніший на Костянтинівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 листопада, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Костянтинівка Донецької області; Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

"За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18.11.25, 07:44 • 10435 переглядiв

