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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество боев на фронте возросло до 90. На Покровском направлении враг пытается вытеснить ВСУ с позиций вблизи 6 населенных пунктов

Количество боев на фронте возросло до 90. На Покровском направлении враг пытается вытеснить ВСУ с позиций вблизи 6 населенных пунктов

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 14:06  •  4669 просмотра

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На Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается прорвать оборону украинских войск, но защитники стойко держат позиции и наносят значительные потери оккупантам.

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня горячее всего на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях. В общем, с начала суток произошло более 90 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 10 октября, передает УНН.

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Украинские воины стойко держат оборону, в двух локациях идут бои.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Девять боестолкновений завершилось, еще 12 - продолжается.

На Северском направлении вблизи Верхнекаменского защитники украинской земли отбили четыре атаки оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики осуществили пять штурмовых действий позиций нашей армии вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отбили две атаки, а два боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Торецка и Катериновки.

Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета для ВСУ10 октября 2024, 13:02 • 6442 просмотра

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск, и в настоящее время отбили 14 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито девять атак оккупационной армии, три атаки еще продолжаются.

На Времовском направлении противник атакует в направлении Богоявленки. Три вражеских штурма уже отбиты украинскими воинами, четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении противник трижды пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций, одно боестолкновение продолжается.

По имеющейся информации Генштаба, за сегодня россияне совершили шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.

Большой склад для артиллерии и танков вс рф обнаружен партизанами движения АТЕШ на Донетчине10 октября 2024, 12:38 • 7160 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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