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Кількість боїв на фронті зросла до 90. На Покровському напрямку ворог намагається витіснити ЗСУ із позицій поблизу 6 населених пунктів

Київ • УНН

 • 17921 перегляди

На Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Ворог намагається прорвати оборону українських військ, але захисники стійко тримають позиції та завдають значних втрат окупантам.

Ворог, попри значні втрати, яких завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках. Загалом, від початку доби відбулося більше 90 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 10 жовтня, передає УНН.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Українські воїни стійко тримають оборону, у двох локаціях точаться бої.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Дев’ять боєзіткнень завершилось, ще 12 - триває.

На Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського оборонці української землі відбили чотири атаки окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій позицій нашого війська поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили дві атаки, а два боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Торецька та Катеринівки.

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З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск, і на даний час відбили 14 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, три атаки ще тривають.

На Времівському напрямку противник атакує в напрямку Богоявленки. Три ворожі штурми вже відбито українськими воїнами, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку противник тричі намагався вибити українських воїнів з займаних позицій, одне боєзіткнення триває.

За наявною інформацією Генштабу, за сьогодні росіяни здійснили шість авіаційних ударів по Курській області, задіявши сім авіабомб.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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