Великий склад для артилерії і танків вс рф виявлено партизанами руху АТЕШ на Донеччині
Київ • УНН
На території покинутого заводу в Пантелеймонівці знайдено значний склад боєприпасів окупаційних військ РФ. Склад має стратегічне значення для постачання артилерійських і танкових частин на Торецькому напрямку.
На території покинутого вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці, Донецька область, партизани руху "Атеш" виявили значний склад боєприпасів.
Пише УНН з посиланням на ТГ-канал Військового руху українців і кримських татар.
За даними каналу "Атеш", у Донецькій області виявлено великий склад боєприпасів окупаційних військ вс рф. Він розташований на території покинутого вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці.
Склад має стратегічне значення й активно використовується для постачання артилерійських і танкових частин російської армії на Торецькому напрямку.
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На території постійно снують військові, і чути звуки навантаження боєприпасів. - йдеться в повідомленні.
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УНН передавав, що в окупованому Криму виявлено 17-й арсенал Чорноморського флоту рф - він знаходиться у Севастополі, ду ньому зберігають боєприпаси.