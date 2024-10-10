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Великий склад для артилерії і танків вс рф виявлено партизанами руху АТЕШ на Донеччині

Великий склад для артилерії і танків вс рф виявлено партизанами руху АТЕШ на Донеччині

Київ • УНН

 • 13373 перегляди

На території покинутого заводу в Пантелеймонівці знайдено значний склад боєприпасів окупаційних військ РФ. Склад має стратегічне значення для постачання артилерійських і танкових частин на Торецькому напрямку.

На території покинутого вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці, Донецька область, партизани руху "Атеш" виявили значний склад боєприпасів.

Пише УНН з посиланням на ТГ-канал Військового руху українців і кримських татар.

За даними каналу "Атеш", у Донецькій області виявлено великий склад боєприпасів окупаційних військ вс рф. Він розташований на території покинутого вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці.

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Склад має стратегічне значення й активно використовується для постачання артилерійських і танкових частин російської армії на Торецькому напрямку.

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Партизани провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі - “АТЕШ”06.10.24, 11:07 • 20769 переглядiв

На території постійно снують військові, і чути звуки навантаження боєприпасів. - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо

УНН передавав, що в окупованому Криму виявлено 17-й арсенал Чорноморського флоту рф - він знаходиться у Севастополі, ду ньому зберігають боєприпаси.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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